Empresas básicas incumplen con las vacaciones, según sindicatos

Vacaciones y utilidades Los representantes de la Unidad en la Coincidencia, acompañados del abogado Edwin Sambrano, enfatizaron que los trabajadores deben recibir el pago de sus vacaciones de manera completa.

«Las vacaciones son parte fundamental de los derechos de los trabajadores. La ley establece que la vacación tiene que darse y disfrutarse. Esto no puede ser violentada. Además, tiene que pagarse completa», zanjó Sambrano.

César Marcano, trabajador de CVG Ferrominera Orinoco con 19 años de servicio, denunció que ni a los activos ni a los llamados «no requeridos» les están respetando las vacaciones.

«Señor Abel Jiménez, usted sacó un comunicado asegurando que a los ferromineros se les están pagando las vacaciones. Eso está muy alejado de la realidad. Los que estamos como -no requeridos- ya nos dijeron que para este año no tendríamos vacaciones. Parece que el otro año tampoco», explicó Marcano.

Edwin Sambrano también hizo referencia a las utilidades, las cuales son derechos de los trabajadores de acceder a una parte de las ganancias de la empresa, siempre y cuando estas se generen.

Los trabajadores aseguraron que no están recibiendo estas utilidades; sin embargo, como no reciben el llamado listín de pago, no existe la claridad de a qué corresponden los montos que llegan a la cuenta de los trabajadores.

«Las utilidades son parte del salario, no son regalos. La empresa tiene unos contratos colectivos en donde establece una obligación para pagar las utilidades, tiene una fecha y tiene un monto. Los montos variables son las líquidas, lo cual se tiene que determinar cuáles fueron las ganancias de la empresa para sacarle el 15% y repartírsela a todos los trabajadores».

«Amenaza laboral» El trabajador de Ferrominera, César Marcano, denunció que en la estatal del hierro están tomando represalias con los empleados.

«Abel Jiménez, usted dice que en su empresa no hay acoso o que no hay ningún tipo de retaliaciones a los trabajadores. Yo le recuerdo que el día 13 de mayo los trabajadores alzaron la voz. Al día siguiente me dijo que no iba tomar represalias, pero yo tengo tres meses fuera de Ferrominera. Me prometieron que me iban a llamar y estoy esperando», aseveró Marcano.

Este trabajador protestó debido a que la empresa, cuentan los ferromineros, no implementó el incremento de salario que anunció el Ejecutivo.

Por la red social twitter se publicó un video de César Marcano denunciando el hecho y al día siguiente fue catalogado como «no requerido».

Por último, los sindicalistas anunciaron que estarían frente a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana para recibir la firma de los trabajadores que componen el holding e introducir el documento a la CVG para exigir el pago de las vacaciones, las utilidades y la entrega del listín de pago.

