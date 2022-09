Empresarios piden revisar planificación urbana en David

Entornointeligente.com /

Las fuertes lluvias que se reportaron esta semana en la provincia de Chiriquí dejaron en evidencia que distritos como el de David necesitan una mejor planificación urbana. El saldo fue casi 300 viviendas inundadas.

Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, sigue muy de cerca este tema y considera que es el momento para que, tanto entidades públicas como empresa privada y organizaciones como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, se sienten a hablar de ordenamiento y planificación.

En el caso de David, se tiene un plan de ordenamiento territorial que data de 2016. No obstante, se estima que entre 2011 y 2019 la huella urbana creció en 967 hectáreas, lo que vendría siendo 20 veces el capitalino Parque Omar.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por la Contraloría General de la República, este distrito de la provincia de Chiriquí contaba con 172 mil habitantes, pero proyecciones del Municipio de David indican que ya debe haber superado los 200 mil.

Rodríguez mencionó que esta semana conversó con autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) sobre el tema, ya que hace años no se reportaban inundaciones de la magnitud de lo sucedido el miércoles 31 de agosto.

«Vimos una cantidad de troncos en las cuencas de los ríos, ¡impresionante! También sugerimos que se canalice el río David, como ocurrió en el distrito de Boquete con el río Caldera años atrás», manifestó.

Para el empresario, también es necesario evaluar si la construcción de nuevas urbanizaciones en la parte alta de los ríos que atraviesan el distrito tiene alguna relación con estos desastres. «Queremos ver si se contemplaron los impactos de estos proyectos. Chiriquí es una provincia hídrica y la densidad de la población viene en aumento. Al chiricano le gusta planificar y en ese sentido queremos llamar a las entidades para hacer un diagnóstico como nosotros lo sabemos hacer: entidades, empresas y sociedad civil organizada», reiteró.

Los drenajes

A juicio del expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gustavo Bernal, hay una palabra «clave» en los incidentes que están ocurriendo en David: «mantenimiento».

Según Bernal, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene que adecuar y limpiar los sistemas de drenaje de David y, por otra parte, no se deben construir urbanizaciones al lado de ríos.

«Uno de los problemas de este distrito es que todo lo que era periferia décadas atrás ahora se ha urbanizado de una forma no tan ordenada como antes. La infraestructura no se amplía o no va acorde al crecimiento urbano del lugar», acotó.

En cuanto al balance de las inundaciones, Armando Palacios, director de Sinaproc en Chiriquí, precisó que en David hubo 286 viviendas con afectaciones parciales. Además, al menos 25 hectáreas de arroz se dañaron, según lo reportado por los productores.

El funcionario dijo que hace unos 10 años no se presentaban inundaciones tan fuertes como las actuales y consideró que, con una «buena» canalización de los ríos, se pueden evitar próximas inundaciones y desastres.

A su vez, coincidió con el presidente de la Cámara de Comercio en la necesidad de evaluar la cantidad de urbanizaciones que se hacen en la parte alta de la cuenca del río David. Su reflexión sobre esto apuntó al ordenamiento territorial: «hay que organizar nuestra provincia y la cantidad de barriadas que estamos haciendo en los alrededores de los ríos. También el manejo de las aguas servidas debe ser revisado».

Ordenamiento

Antonio Araúz, alcalde de David, aduce que fueron «ciertos sectores» los que resultaron anegados esta semana, sobre todo los que están en la parte baja de la cuenca de los ríos.

Frente a eso, mencionó que se trabajó con el MOP en el dragado de quebradas y ríos, aunque atribuyó las inundaciones a una intensidad en las lluvias que no se registraba hace varios años.

El alcalde mencionó que David cuenta con un plan de ordenamiento territorial y que una comisión en la que están la Cámara de Comercio, la SPIA, universidades y otros organismos revisa el tema.

«Requerimos presupuestos para hacer cunetas y dragados. En David, hay un crecimiento constante como cualquier otra parte del país», manifestó Araúz, quien considera que si bien el plan de ordenamiento debe ser actualizado, el crecimiento desordenado se dio antes de la creación de dicho plan.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, informó ayer que la regional de Chiriquí constantemente realiza trabajos rutinarios de canalización y dragado. «Ahora se están intensificando los mismos, pero estas inundaciones han sido eventos climáticos atípicos», comunicó el ministro.

Sabonge señaló que en este momento están dragando la quebrada San Cristóbal y un canal en la barriada 20 de diciembre, ambos en el distrito de David.

