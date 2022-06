Empresarios denuncian falsificación de productos en el mercado venezolano

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Un grupo de empresarios venezolanos denunciaron que algunos productos copian logos de marcas existentes para dominar parte del mercado. Algunos de los rubros son chucherías, pañales, pastas de dientes, entre otros.

Por su parte, el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, explicó que este problema existe por diferentes factores.

«No sabemos que es, porque no está la traducción de la etiqueta, muchos de los casos son productos importados, hay otros casos donde entran marcas notorias al país que no pueden entrar como es el caso de los refrescos, en donde atraviesan la frontera y llegan acá y no sabemos ni siquiera como han llegado», enfatizó.

#OjoConEsto

El #contrabando no genera empleos y no paga impuestos.

Lo producido en #Venezuela , fomenta el empleo y paga impuestos para mejorar la educación y los servicios públicos. #ElContrabandoSeVendeBarato #AVenezuelaElContrabandoLeSaleCaro #LaEmpresaPrivadaEsBienestar pic.twitter.com/gHC4PpQkyK

— Conindustria (@Conindustria) May 16, 2022

Pisella señaló que las regiones de los Estados Zulia, Táchira y Bolívar son las entidades más afectadas por esta realidad.

