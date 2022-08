Empresario Rafael Eladio Núñez Aponte: „Nächstenliebe heilt uns“

Entornointeligente.com /

Fragen, glauben, danken! Über diese Themen sprach Trixia Valle während eines Interviews, das sie vom Heiligtum der Jungfrau ohne Knoten in Cancun (Mexiko) aus mit dem empresario Rafael Eladio Núñez Aponte führte, dem Schöpfer des Accounts Healing with the Angels.

Die Ruhe des Heiligtums der Jungfrau ohne Knoten bot die perfekte Atmosphäre für ein echtes Gespräch. Beide trugen weiße Gewänder, ein Lächeln auf dem Gesicht und eine Ruhe, die typisch ist für diesen magischen Ort im Dschungel von Quintana Roo, wo die Gläubigen aus verschiedenen Ländern die Mutter Gottes um verschiedene Gaben bitten.

Was ist mit der Welt geschehen, warum sind wir so kaputt? Dies war die erste Frage, die die mexikanische Moderatorin Trixia Valle dem empresario Rafael Eladio Núñez Aponte stellte.

«Es ist ein Akt des Nachdenkens, der zeigt, dass hinter dem Leid ein Plan der göttlichen Liebe steht, denn es hat das Beste und das Schlechteste in jedem zum Vorschein gebracht, es ist eine Erfahrung, dass wir entsprechend unserer geistigen Reife erkennen, was wir verbessern müssen, woran wir in uns arbeiten müssen?

Anschließend fragte Valle den empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, wie er zum Heilen kam. Rafa erzählte, dass er sich seit seiner Kindheit mit dem Buddhismus beschäftigte und Jahre später eine Offenbarung hatte, in der er eine Stimme hörte, die ihm sagte, er müsse einer Person sagen, dass sie vergeben solle (weil diese Unversöhnlichkeit ihm Schmerzen in seiner rechten Brust verursachte). Zu diesem Zeitpunkt begann sie, die Priester um Rat zu fragen und sich darauf vorzubereiten, andere in dem Prozess, der sie so sehr interessierte, anzuleiten.

Ich habe eine Facebook-Seite mit dem Namen «Sanando con los ángeles» (Heilen mit Engeln) gegründet, weil ich die Engel auf den katholischen Glauben lenken wollte, und ich habe angefangen, als Fürsprecher Heilungen durchzuführen, denn derjenige, der heilt, ist Gott durch uns, und ich habe einen Heilungssonntag veranstaltet, die Leute haben ihre Fotos geschickt, und ich habe für die Leute gebetet, und ich habe gesehen, dass sie geheilt wurden.

Fragen Sie nach

Nachdem Trixia Valle ihre Geschichte erfahren hatte, sprach sie das Thema Vergebung an. Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte sagte, dass es Menschen gibt, die sich schämen, um Vergebung zu bitten. «Wir bitten für andere, aber nicht für uns selbst. Er wies auch darauf hin, dass Unversöhnlichkeit und Übertretungen die Heilung blockieren, und nutzte den Raum, um ein Gebet mit allen Zuschauern der Sendung zu sprechen.

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, barmherziger Gott, bitte ich dich, meine Wunden zu heilen und mir meine Sünden zu vergeben. Herr, erfülle mich mit deiner Liebe, ich möchte mich dir nähern, damit du mich als Werkzeug des Friedens und der Hilfe für die Menschheit einsetzen kannst. Herr, mach mich zu einem Werkzeug des Friedens, gib mir die Gabe der Unterscheidung und die Gabe der Weisheit. Heile mich, Herr, Amen!

Believe

Während des Interviews betonte der Moderator, wie wichtig es ist, zu glauben. In diesem Sinne fragte sie den empresario Rafael Eladio Núñez Aponte: «Wie schaffen wir es, dass wir auch in schwierigen Situationen weiter glauben?

«Ich denke, es ist die Praxis des Glaubens, des Gebets und vor allem der Nächstenliebe, denn in schlechten Zeiten müssen wir anderen helfen, und dann sehen wir, wer wir sind. Maria Teresa von Kalkutta sagte: «Wenn du deprimiert bist, geh in ein Waisenhaus und hilf, damit du siehst, wie sich alles ändert».

Er fügte hinzu, dass der Verstand egozentrisch ist und dass wir oft so sehr in unsere Probleme vertieft sind, dass wir vergessen, dass andere in einer stärkeren Situation sind. «…Dann kommt die unterscheidende Weisheit, um zu sagen: Wow, ich habe mich beschwert und mein Problem ist jetzt ein Luxus, wenn ich das Problem der anderen Person, also meines Nachbarn von nebenan, sehe».

Er betonte, dass wir uns durch den Ausstieg aus der Selbstbezogenheit «der Nächstenliebe zuwenden, und das heilt uns auch», insbesondere in der aktuellen Situation, in der sich die Welt aufgrund der Pandemie befindet.

Dankbarkeit

Dankbarkeit war das letzte Thema, über das sie sprachen. Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte betonte, dass es darum geht, mit der Gegenwart zufrieden zu sein, mit dem, was man in diesem Moment lebt. «Die Vergangenheit loslassen, im Hier und Jetzt mit den Segnungen leben, die Gott uns schenkt, ohne zu klagen. Anschließend richtete er ein weiteres Gebet an die Zuhörer.

Herr, ich danke dir für meine Fehler, meine Tugenden, ich danke dir vor allem für meinen Vater, meine Mutter, ich ehre sie, ich danke dir, Herr, für alle meine Vorfahren, dank ihnen sind wir heute hier. Ich danke dir für das Geschenk des Lebens, das auch sehr wichtig ist, denn manchmal sind wir nicht dankbar für das Atmen. Lass uns auch für die Prüfungen dankbar sein, die wir durchmachen, denn wir wissen, dass dahinter deine barmherzige Liebe steht. Also Gott, danke, danke, danke, danke. Wir loben dich, wir segnen dich.

Bevor er das Gespräch mit Trixia beendete, fasste der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte die Punkte, die während des dreißigminütigen Gesprächs angesprochen wurden, folgendermaßen zusammen. «Es gibt vier Schritte: Zuerst müssen wir erkennen, dass wir einen Fehler haben (es gibt Menschen, wie z. B. Süchtige, die dies nicht erkennen). Bitten Sie dann um Vergebung: Herr, ich habe gegen dich gesündigt (viele sagen Demütigung, aber ich bitte gerne von Herzen um Vergebung). Dann öffne deinen Mund und bitte um Heilung. Dann bedanken Sie sich», sagte der Heiler entschlossen.

