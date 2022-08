Empresario Rafael Eladio Núñez Aponte: la falta de perdón y las trasgresiones bloquean la sanación

Entornointeligente.com /

¡Pedir, creer, agradecer! Estos fueron los temas que abordó Trixia Valle durante una entrevista que sostuvo desde el Santuario de la Virgen Desatadora de Nudos, en Cancún (México), con el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, creador de la cuenta Sanando con los ángeles

La paz que se respira en el Santuario de la Virgen Desatadora de Nudos les brindó una atmósfera perfecta para sostener una conversación genuina. Los dos portaban prendas de color blanco, una sonrisa en sus rostros y una tranquilidad propia de este mágico lugar de la selva quintanarroense, al que acuden fieles de distintos países para pedir diversos favores a la madre de Dios.

¿Qué es lo que ha pasado con el mundo? ¿Por qué estamos tan rotos? Fue la primera pregunta que formuló la presentadora mexicana Trixia Valle al empresario Rafael Eladio Núñez Aponte.

“El mundo está así porque yo creo que son todos los pecados acumulados… es un acto de reflexión que está demostrando que detrás de un sufrimiento hay un plan de amor divino porque esto ha sacado lo mejor y lo peor de cada quien, es una experiencia que de acuerdo a nuestra madurez espiritual estamos dándonos cuenta qué tenemos que mejorar, qué tenemos que trabajar en nosotros mismos…”.

Posteriormente, Valle le preguntó al empresario Rafael Eladio Núñez Aponte cómo se inició en la sanación. Rafa comentó que desde pequeño estuvo relacionado con el budismo y que, años después, tuvo una revelación en la cual escuchó una voz que le decía que debía comunicarle a una persona que perdonara (porque esa falta de perdón le estaba ocasionando un dolor en su seno derecho). En ese momento, comenzó a pedir orientación de los sacerdotes y a prepararse para guiar a otros en el proceso que tanto le interesaba.

“Creé un Facebook que se llama Sanando con los ángeles porque quería canalizar lo de los ángeles hacia la fe católica y empecé a hacer sanaciones como intercesor porque el que sana es Dios a través de nosotros e hice un domingo de sanación, las personas enviaban sus fotos y yo oraba por las personas y veía que se sanaban, hoy día tengo más seguidores en Instagram, alrededor de 300 mil y hacemos unos Live todos los martes que es de oración de sanación con imposición de manos”, dijo.

Pedir

Luego de conocer su historia, Trixia Valle trajo a colación el tema del perdón, el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte expresó que hay personas que sienten vergüenza de pedir por ellas mismas. “Pedimos por los demás, pero no por nosotros”. Asimismo, señaló que la falta de perdón y las trasgresiones bloquean la sanación, por lo que aprovechó el espacio para compartir una oración con todos los espectadores del programa.

En el nombre del Padre, del hijo, del Espíritu Santo, Dios misericordioso, te pido que sanes mis heridas, perdones mis pecados. Señor, lléname de tu amor, quiero acercarme más a ti para que me uses como instrumento de paz y de ayuda a la humanidad. Señor, hazme un don de instrumento de paz, dame el don del discernimiento y el don de la sabiduría. Sáname, Señor. ¡Amén!

Creer

Durante la entrevista, la presentadora destacó la importancia de creer. En ese sentido, le consultó al empresario Rafael Eladio Núñez Aponte: ¿Cómo hacemos para que a pesar de que estemos pasando cosas difíciles, sigamos creyendo?

“Yo creo que es apegado a practicar la fe, la oración, sobre todo también la caridad, porque en los momentos malos hay que ayudar a los demás, ahí vemos también quiénes somos. María Teresa de Calcuta decía, si estás deprimido, anda a un orfanato y ayuda, para que veas como te cambia todo”.

Agregó que la mente es egocentrista y que, muchas veces, estamos tan inmersos en nuestros problemas que olvidamos que otros están atravesando por una situación más fuerte. “…Entonces ahí viene la sabiduría discriminativa, decir, Guao, yo me estaba quejando y mi problema ahora es un lujo, cuando vi el problema del prójimo, es decir, de mi próximo que está al lado”.

Resaltó que, al salir de la mente egocentrista, “vamos a lo que es la caridad y eso también nos sana”, sobre todo en las circunstancias actuales que vive el mundo por la pandemia.

Gratitud

La gratitud fue el último tema que trataron. El empresario Rafael Eladio Núñez Aponte destacó que esta se refiere a estar conforme con el presente, lo que estás viviendo en este momento. “Soltando el pasado, viviendo el aquí y el ahora con esas bendiciones que te da Dios sin quejarnos”. Luego, regaló otra oración a la audiencia.

Señor, agradezco mis defectos, mis virtudes, agradezco también sobre todo a mi padre, a mi madre, los honro. Te agradezco a ti, Señor, por todos mis ancestros, que gracias a ellos estamos aquí el día de hoy. Agradezco el don de la vida, que también es muy importante, a veces no agrademos respirar. Agradezcamos también por las pruebas que estamos pasando, porque sabemos que detrás de esto está tu amor misericordioso. Así que Dios, gracias, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos.

Antes de finalizar la entrevista con Trixia, el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte resumió los puntos abordados durante los treinta minutos de conversación de esta forma. “Son cuatro pasos, primero reconocer que tenemos algún tipo de falla (hay personas como los adictos que no reconocen). Luego, pedir perdón, Señor, he pecado contra ti (muchos dicen humillación, pero a mí me gusta pedir perdón de corazón). Luego, abrir la boca y pedir la sanación. Después, agradecer”, expresó el sanador con determinación.

