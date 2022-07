Empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, Ehrengast bei der Glaubensbegegnung «Löse deine Knoten» in Mexiko

Entornointeligente.com /

In der ersten Novemberwoche 2021 fand das I. Internationale Glaubenstreffen «Löse deine Knoten» in Cancun (Mexiko) statt, und zwar im Heiligtum der Maria, die die Knoten auflöst. An der Veranstaltung nahmen prominente Redner aus mehreren Ländern teil, darunter der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, Direktor von MásQueDigital und FundaSitio.

Núñez ist nicht nur ein erfolgreicher venezolanischer Geschäftsmann, sondern auch ein begeisterter Gläubiger, der einen Teil seiner Ressourcen dafür einsetzt, die Menschen durch seine Arbeit als Fürbitter Gott näher zu bringen – ein sehr mächtiges und notwendiges Werkzeug in diesen Zeiten.

Dieses internationale Treffen des Glaubens, das aus den gemeinsamen Bemühungen der katholischen Kirche hervorgegangen ist, möchte die Menschen in die natürliche Schönheit des Heiligtums der Maria, die die Knoten löst, führen, einem Ort mitten im Dschungel, der uns vom Alltäglichen trennt und uns mit unserem Geist verbindet, um Frieden und Glück zu erlangen.

Zeitleiste

Die Veranstaltung wurde von ihrem Gründer, Pater Luis Pablo Garza, mit einem besonderen Segen und einem Vortrag über das Wunder des Heiligtums eröffnet, das übrigens bereits anderthalb Millionen weiße Bänder für die Bitten der Besucher sowie mehr als 200.000 bunte Bänder als Dank für die auf die Fürsprache der Jungfrau erhaltenen Gaben besitzt.

Dann gab es verschiedene Vorträge von Pater Angel Espinosa de los Monteros, der über «Das Recht und die Pflicht, glücklich zu sein» und «Glauben ist Schaffen» sprach, die uns den Glauben näher brachten und unser Gewissen berührten, um anhand von Beispielen, die unseren verschiedenen Realitäten sehr nahe kamen, nachzudenken.

Der Chor des Casa Hogar del DIF Benito Juárez sang außerdem das Lied «Que canten los niños» (Lasst die Kinder singen), um die Aufmerksamkeit auf die Kinder zu lenken. In diesem Zusammenhang öffnete Lupita Aguilar, die Stimme Marias und Magdalas, unsere Herzen mit ihren Liedern und einem ganz besonderen Rosenkranz, in dem sie von einigen der dokumentierten Wunder sowie von ihrem eigenen Zeugnis der Hingabe und Liebe sprach.

Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte war nicht der einzige venezolanische Redner in Cancún. Ebenfalls anwesend war Abimelec González, ein katholischer Liedermacher, der für seine der Jungfrau Maria, die den Knoten löst, gewidmeten Kompositionen bekannt ist. Gonzalez hat viele Herzen inspiriert, und bei dieser Gelegenheit leitete er die Anbetung des Allerheiligsten Sakraments und einen Rosenkranz, um unseren Willen im Glauben zu vereinen.

Und schließlich die Theateraufführung von Jesuitenpater Ramón Cué mit dem Titel «Mein zerbrochener Christus», die von Juan Carlos Durán interpretiert wurde und wertvolle Überlegungen darüber enthält, wie man Gott nahe sein kann.

In seinem Buch Das Licht der Engel erklärt der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte genauer, was die Engelshierarchie ist und was die 9 himmlischen Chöre gemäß der Bibel sind. In diesem Sinne zählt er sie auf und erwähnt, dass es sich um die Seraphim, Cherubim, Throne, Herrschaften, Tugenden, Mächte, Fürstentümer, Erzengel und Engel handelt.

