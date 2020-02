No abrirá el 25 % de las escuelas

Entornointeligente.com /

A raíz de los eventos sísmicos reportados en enero, que incluyeron un terremoto de magnitud 6.4 en el suroeste del País, el 25 % de las escuelas públicas no abrirá este semestre, confirmó ayer el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez.

Sin embargo, anunció que hoy 103 escuelas declaradas como aptas se suman a la lista de planteles que ya comenzaron trabajos en el sistema educativo público tras los temblores. En el listado se incluyen planteles de las regiones educativas de Mayagüez y Ponce, las zonas más afectadas por los sismos. En total, hay 331 escuelas abiertas tras ser evaluadas por ingenieros estructurales.

“Pretendemos tener como meta final un 75 % de las escuelas (públicas abiertas), llevarlas a aptas para este semestre. El restante de las escuelas (25 %) entonces estaríamos haciendo un esfuerzo para que estén disponibles para el próximo año escolar”, expresó Hernández, en conferencia de prensa

Según el funcionario, ya se está publicando en la plataforma digital de la agencia los informes y certificaciones de las escuelas públicas que han sido evaluadas por ingenieros estructurales, mientras ya existe un plan individual para los planteles escolares del suroeste

Sobre ese aspecto, Hernández mencionó que se han establecido distintas opciones para dar continuidad a los servicios educativos de los niños cuyas escuelas se vieron más afectadas, entre ellos educación en línea, módulos curriculares, clases en espacios alternos, entre otros. “Nadie en Puerto Rico va a perder el semestre. Ya hemos completado 20 semanas de clases y tenemos las opciones para continuar”, abundó

Culmina inspección de escuelas

De igual manera, el ingeniero Carlos I. Pesquera, quien encabeza el Comité Interagencial de Inspección de Escuelas, anunció que ayer culminó el proceso de inspecciones que están realizando ingenieros estructurales a las escuelas públicas para conocer si están aptas, aptas parcialmente o no aptas para recibir estudiantes. Sin embargo, no se precisó cuándo se darán a conocer los nombres de las escuelas no aptas

“Esto es un logro, pero tampoco significa que estamos listos para empezar en todas ellas porque hay que culminar el proceso de preparar las certificaciones que son necesarias para darle la tranquilidad a la comunidad escolar y al secretario de que esas certificaciones están debidamente registradas”, comentó

Hasta el momento, hay 411 escuelas aptas, 223 aptas parcialmente y 69 no aptas. Pesquera indicó que hay una proyección de que al final de este proceso, las 857 escuelas se van a dividir en 58 % escuelas aptas, que equivale a 497 escuelas; 32 % escuelas aptas parcialmente, que equivale a 274 escuelas; y 10 % escuelas no aptas, que son alrededor de 86

Pesquera confirmó que las escuelas declaradas no aptas no se localizan todas en el sur. Anticipó que al final del proceso haya 274 escuelas aptas parcialmente, las cuales en su mayoría reflejan mantenimiento diferido o condiciones preexistentes

Escuelas del suroeste

En cuanto a la región suroeste, indicó que se deben tener unas “consideraciones especiales” sobre las escuelas ubicadas en Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Guánica, Sabana Grande y Yauco

“Hay dos caminos que se están recorriendo en paralelo para esas escuelas. Hubo una reunión con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico —específicamente con su comité de terremotos— para ver un criterio especial más riguroso de determinar vulnerabilidad. No tan solo si hubo daños o no como parte del terremoto (del 7 de enero)”, abundó

Explicó que en estos seis municipios puede haber escuelas que por el código que prevalecía durante su construcción, por las características de la configuración de la escuela —en términos de si la hace más vulnerable o no a un sismo— y la condición en que esté, pueda estar disponible

“Va a ser una decisión final entre el departamento y la comunidad escolar si es una alternativa viable o no esa escuela. O sea, que hay una parte técnica y una parte de política pública y una parte que tiene que ver con la coordinación con los entes que le conciernen”, subrayó

Además, precisó que el Colegio de Ingenieros brindará un adiestramiento sobre el documento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) P-154, que es un mecanismo para evaluar la vulnerabilidad de las estructuras contra eventos futuros. En la región suroeste hay 86 escuelas públicas

“Si me preguntan cuántas de esas escuelas podrían pasar por ese crisol, yo diría entre 20 a 25 escuelas. O sea, que no es una cantidad despreciable, pero tampoco es una cantidad sustancial. A la par, el departamento está buscando otras alternativas que van a depender del pueblo”, sostuvo el ingeniero, quien no descartó evaluar las escuelas que fueron cerradas en el pasado

