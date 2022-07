Empresario en C.R. no le paga a Pablo Montero ni a Jerry Rivera

Entornointeligente.com /

El periplo musical que llevaría a la estrella de la música mexicana, Pablo Montero, y al puertorriqueño Jerry Rivera a importantes ciudades en Costa Rica como San Carlos, Santa Cruz y Miramar de Puntarenas, terminó en toda una pesadilla, pues el empresario responsable de la gira incumplió, al parecer, el contrato con los artistas, no les dio la cara y los dejó sin dinero.

En el caso del azteca, hasta sus músicos quedaron varados en el país. Así lo dio a conocer Alexander Hernández, director musical del grupo de Pablo Montero, quien, desde El Hotel Grecia, donde amablemente los hospedaron gratis pues no tenían plata, expresó que la empresa que los trajo no les pagó.

«La fecha del sábado, no pagó, entonces no se tocó más. El empresario en Costa Rica se fue con la plata, eso fue lo que sucedió, nosotros no lo conocemos», señaló.

DIARIO EXTRA le recordó que el pasado viernes Pablo Montero dijo en nuestras instalaciones, que les habían pagado por adelantado.

«No sé porque Pablo dijo eso, porque la política es que nos pagan el 50% por adelantado y el resto al llegar, en esta ocasión se hizo una excepción y venimos», explicó. «Nosotros subimos al show el sábado (en San Carlos) y el empresario se corrió. El show fue muy bien, pese a que no hubo tanta divulgación, llegó poca gente, pero el show, muy bien».

«NO LE PAGÓ A NADIE»

Una fuente cercana a la producción, que prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó que la misma empresa que traía a Pablo Montero traía al puertorriqueño de Jerry Rivera a Costa Rica. Sobre este último, comentó que tampoco le pagó, no pagó la seguridad ni a los músicos ni al staff de apoyo ni a nadie.

«Tenía conciertos en Santa Cruz, Miramar y San Carlos. No le pagó a nadie», expresó. El musico alcanzó a presentarse en Miramar de Puntarenas, donde solo llegaron mil personas.

Al cierre de esta nota, se intentó conocer la opinión de Kerry Gayle, al parecer, Propietario de la empresa de espectáculos AYYYP, responsable de estos shows, pero sin éxito. El Periódico de Más Venta en Costa Rica le escribió mensajes tanto a él como a su asistente, pero nadie respondió.

De acuerdo a su Facebook, anunciaron al final de la tarde de ayer que cancelaban los shows y que luego los volverían a replantear.

«Se cancelan los eventos del día de hoy (ayer) en la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Se realizarán en fechas próximas que serán anunciadas según disponibilidad de los artistas».

La gente pedía la devolución del dinero, pero no decían nada de nada en la red social. Todo un misterio.

