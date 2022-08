Empresaria Alejandra Mustakis y consejos a emprendedores ante complejo panorama económico: «Es el momento de buscar alianzas»

Entornointeligente.com /

La empresaria y expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Alejandra Mustakis , entregó una serie de consejos a los emprendedores del país ante el complejo panorama económico que enfrenta Chile. Al respecto, enfatizó que «es el minuto de hacer alianzas».

«Es importante crear alianza, buscar colaboración con personas que hacen lo mismo que tú, con personas que hacen otras cosas. Es el minuto de buscar alianzas y también muchas veces de negociar con los proveedores», dijo Mustakis en conversación con El Mostrador en La Clave .

La empresaria también recomendó a salir a buscar nuevos clientes (…), reinventar los productos, sacar variedades de productos de lo que uno tiene, obviamente bajar los costos que es súper triste decir eso».

«Lo que uno tiene que asegurar más en una situación así es que uno pueda tener la plata para vivir porque de alguna manera no te puedes quedar sin caja ni dejar de pagar tus obligaciones, porque eso significa que una empresa se acabe», complementó.

«Uno podría decirle a todas las pymes y emprendedores del país que lo primero que uno debería hacer hoy día es analizar todos tus gastos, y todos tus gastos justos, o sea, tienes que tener lo más light la compañía posible, la menor cantidad de gasto fijo», expuso la expresidenta de la Asech.

«Después tener súper controlado tu flujo de caja», dijo Mustakis, invitó a los emprendedores a analizar «cuándo me entra la plata, estoy seguro que este cliente paga, cuándo me puede pagar, estoy seguro que me puede pagar».

«Uno no sabe cuánto dura una recesión, una crisis, entonces tampoco uno no sabe para cuánto tiempo tiene que pedir plata, por lo tanto el ideal es pedir lo menos plata y posible y por lo tanto que tus gastos sean lo más bajo posible y que tus entradas ojalá estén justo al nivel de los gastos por último».

