Empresa multinacional Johnson & Johnson dejará de vender talco para bebés. Presuntamente provoca cáncer

12-08-22.-La empresa farmacéutica multinacional Johnson & Johnson anunció que dejará de vender talco para bebés a nivel mundial a partir de 2023. De esta forma, el producto que lleva más de dos años descontinuado en Estados Unidos, dejará de venderse definitivamente tras miles de demandas por presuntamente provocar cáncer de ovario en sus consumidoras. «Como parte de una evaluación de cartera a nivel mundial, tomamos la decisión comercial de hacer la transición a una cartera de talcos para bebés a base de almidón de maíz. Como resultado de esta transición, el talco para bebés JOHNSON’S® se descontinuará a nivel mundial en 2023». Johnson & Johnson ¿Por qué dejará de venderse el talco para bebés de Johnson & Johnson? A través de un comunicado, Johnson & Johnson negó que su decisión se debiera a los señalamientos de que su talco para bebés provoque cáncer, sino que atribuyeron su retiro del mercado global a «una transición que ayudará a simplificar nuestras ofertas de productos, ofrecer innovación sostenible y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores». Sin embargo, es pertinente mencionar que la empresa se enfrenta a unas 38 mil demandas de consumidores y sus supervivientes que alegan que sus productos de talco provocan cáncer debido a la contaminación con asbesto, un carcinógeno conocido. ¿El talco para bebés provoca cáncer de ovario? La firma multinacional remató su comunicado oficial, negando que el talco para bebés contiene asbesto, por lo que aseguran que no existe evidencia de que sea el responsable de que miles de sus consumidoras desarrollaran cáncer de ovario. «Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético permanece sin cambios. Respaldamos firmemente las décadas de análisis científico independiente realizado por expertos médicos de todo el mundo que confirman que el talco es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer». Johnson & Johnson De acuerdo con el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), «es muy difícil medir con precisión la presencia de asbesto en el talco, y este obstáculo significa la posibilidad de un resultado falso negativo». Esto sucede porque el asbesto no se distribuye de manera uniforme en el talco, por lo que una pequeña muestra de polvo puede pasar por alto el asbesto. ¿Qué es el asbesto, señalado por causar cáncer? El IPEN describe al asbesto como un grupo de seis minerales metamórficos naturales fibrosos, de uso industrial debido a su extraordinaria resistencia a la tensión, su escasa conductividad térmica y su relativa resistencia al ataque químico y al fuego. Por estos motivos, se utiliza en la industria automovilística y de la construcción como componente de productos como: Tejas Tuberías de agua Mantas ignífugas Fibrocemento Revestimiento de embragues y frenos Juntas y amortiguadores «Todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano», dice el IPEN, mientras que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que es causa de cáncer de pulmón, laringe y ovario, además de provocar mesotelioma, razón por la que fue señalada la compañía farmacéutica. Así ha sido el proceso legal contra Johnson & Johnson El anuncio de Johnson & Johnson, asegurando que retirará su talco para bebés del mercado global, parece ser uno de los puntos clave para el desenlace de un proceso legal que ha durado casi cuatro años cuando en diciembre 2018, un juez de Estados Unidos dictaminó que la empresa debía pagar 1.5 millones de dólares a una consumidora. El juez concluyó que el fabricante de talco para bebé con más de 100 años en la industria, tendría que indemnizar a la afectada por desarrollar mesotelioma, supuestamente provocado por usar el producto de la marca. El fallo provocó una pérdida de más de 45 mil millones de dólares en el valor total de la empresa. ¡No fue el primero ni el último problema por el talco para bebés! El caso no comenzó ahí, pues en julio del mismo año se condenó a Johnson & Johnson a pagar un monto de 4 mil 690 millones de dólares por daños a la salud, luego de que 22 mujeres ganaran la demanda contra Johnson & Johnson, también por la presunta existencia de asbesto en su talco. Casi dos años más tarde, el gigante farmacéutico se vio obligado a pagar una multa histórica de dos mil 100 millones de dólares por vender talco que causa cáncer de ovarios, de acuerdo con la Corte de apelaciones en Estados Unidos que confirmó el veredicto en junio de 2020. De acuerdo con una investigación de Reuters, la empresa supo durante décadas que el asbesto estaba presente en su talco para bebés. «Los registros, testimonios de los juicios y otras pruebas mostraron que desde 1971 hasta principios de la década de los años 2000, el talco a veces dio positivo en pequeñas cantidades de asbesto», dice la agencia.

