Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Empresa de bufê dá calote milionário em clientes e não entrega festas no Rio e em SP Funcionários e fornecedores denunciam falta de pagamento. Em nota, a Bluemoon diz que tem se reunido com potenciais investidores para cumprir seus compromissos. Por Fantástico

24/07/2022 20h56 Atualizado 24/07/2022

Empresa de bufê dá calote milionário em clientes e não entrega festas no Rio e em SP

Pessoas confiaram em uma grande empresa de eventos, mas de repente souberam que as festas, já pagas, não iam acontecer. A série de cancelamentos atingiu centenas de noivos e aniversariantes.

O Fantástico traz a história do bufê que deu um bolo nos clientes. Um calote milionário. O relato de quem pagou caro, esperou anos e teve o sonho roubado.

Sonho de uma família festeira. Rafael e Pâmela produziram, eles mesmos, cada aniversário da Maria Clara.

«Desde que eu soube que era menina, o sonho dos 15 anos estava presente. E todo mundo falava: ‘Nossa, festa da Maria Clara é uma maravilha, imagina a de 15 anos como vai ser’», diz a mãe Pâmela.

«A gente começou a poupar desde os 10 anos, a gente foi fazendo nossa economia, guardando o nosso dinheiro», lembra o pai.

O Antônio e a Sheila rasparam a poupança para pagar o casamento da Hosana, filha única do casal.

«Quase R$71 mil à vista. Tinha uma parte nossa de economia e outra parte fiz empréstimo no banco. Aí veio essa notícia que deixou a gente sem chão, né?», relembra o pai.

Raphael e Cynthia, ainda no início da vida a dois, ralaram muito pela festa de casamento que imaginavam.

«Quando eu vi já estava trabalhando em dois empregos e no final, em três. Eu não tinha final de semana, não tinha manhã, tarde, noite… Era só trabalho 24 horas», diz ele.

Em comum entre eles, a empresa contratada: a Bluemoon, que arrendava salões de festa famosos no Rio e em São Paulo.

Mas, no início de julho, os fornecedores da Bluemoon começaram a se descredenciar por falta de pagamento.

«O último casamento que eu fiz foi no dia 24 de junho. Os fornecedores estavam sendo pagos, mas no laço, no limite deles. Dois dias antes, um dia antes. Nesse mercado você paga 15 dias antes, 30 dias antes», afirma uma funcionária.

Rodrigo e João querem se casar no ano que vem e já pagaram R$ 23 mil à Bluemoon. Eles organizaram um grupo no Whatsapp que já tem 200 casais, e estimam que o total de atingidos pode chegar ao dobro disso.

«Os casamentos giravam em torno de R$ 80 mil. Se a gente pega esses 400 e faz a conta multiplicando por R$ 80 mil, a gente tem um rombo de mais de R$ 30 milhões», analisa Rodrigo.

E sonho não tem idade. Seu Herivaldo e Dona Zilda completam 60 anos de casados em janeiro de 2023 e planejam celebrar Bodas de Diamante. O casal já pagou R$ 17 mil pela festa, que foi suspensa. Eles deram queixa na delegacia que investiga criminalmente a empresa, que soma 40 registros de ocorrência.

«A gente está no início das investigações, ouvindo os sócios, ouvindo as vítimas. É cedo para afirmar, mas estamos trabalhando com a hipótese de estelionato», diz a delegada.

A Bluemoon ainda deve salários, comissões e direitos trabalhistas a funcionários.

Em mensagens para os donos da empresa, uma funcionária pedia que eles soltassem uma nota tirando a responsabilidade dos colaboradores.

«Eu e meus amigos com salários atrasados e sem retorno nenhum de quando vai sair. Estamos sendo massacrados pelas noivas como se fôssemos coniventes.», diz uma funcionária, que tentou se demitir por e-mail, mas as mensagens voltaram.

Em nota, a Bluemoon diz que as acusações não se justificam e fomentaram o bloqueio de seus ativos financeiros. Diz ainda que tem se reunido com potenciais investidores para cumprir seus compromissos com clientes, colaboradores e fornecedores. Mas que considera provável pedir falência destinando bens e demais recursos para pagar dívidas «na medida do possível».

Ouça os podcasts do Fantástico

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com