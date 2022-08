Empresa alemana hará RTV por 2 años

Entornointeligente.com /

La empresa alemana Dekra es la adjudicada para ofrecer el servicio de inspección técnica vehicular por los próximos dos años.

Rodrigo Chaves, presidente de la República, hizo el anuncio oficial durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno en compañía del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez.

La compañía tiene experiencia desde 1925 con sede en la ciudad de Stuttgart, Alemania; con ingresos por 3.400 millones de euros en 2019 y un empleo de 44.000 personas en 60 países. La firma alemana resultó seleccionada de 11 empresas que al 29 de julio enviaron su oferta al despacho del jerarca del MOPT, tras el cese de operaciones de la compañía española a mediados de ese mes.

El ministro del MOPT manifestó que se deberá dar orden de movilización para formalizar la operación en cada una de las estaciones y planteles en la entidad.

«Eso significa que ellos tienen que pedir permiso ante las diferentes municipalidades. Recuerde que cada estación está ubicada en diferentes municipalidades, entonces debe tener un permiso de presión. Ellos tienen que contratar el personal también. Entonces vamos a considerar también cuánto es prudente. Yo pensaría más o menos en un mes, pero tengo que consultarlo ya con los técnicos y cuánto tiempo es prudente para que se dé la orden de inicio.

Mientras tanto seguimos nosotros haciendo la inspección en puertos que inició esta semana, si no me equivoco, a los importadores y para los rezagados creo que empezamos la próxima semana. La inspección fue adjudicada por dos años. Se está confeccionando el contrato, no se ha firmado todavía. Se notificó a todos los que participaron y se les notificó a ellos que fueron los que ganaron el proceso», explicó Amador.

TRANSITORIOS

Una de las cuestiones que surgió con la entrada en operación de la nueva empresa es la posibilidad de ampliar el transitorio que se había establecido para los vehículos que debían acudir en mayo, cuya placa finaliza en 5.

Al respecto, el jerarca acotó que se tratará de un aspecto que se deberá valorar en la mesa y determinar si hay viabilidad para hacerlo.

«Hay que ver en esa valoración si se le pudiera dar orden de inicio y si pudieran ellos ingresar en cuestión de un mes, estaríamos hablando de finales de setiembre, principios de octubre, hay que valorar los transitorios para ver la amnistía. De toda suerte eso es algo que estaremos comunicando oportunamente.

Es que, a la hora de hacer la revisión de todos los documentos, algunos eran unos expedientes grandes. Entonces se hizo una revisión exhaustiva de que la empresa tuviera el capital suficiente para probar de que la empresa tuviera la experiencia suficiente. Entonces sí nos tomamos el tiempo necesario y sí nos atrasamos un poquito, pero vamos a valorarlo», acotó.

Jueves 25 Agosto, 2022

