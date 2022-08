Empresa A3D Chile acusa a Mercado Libre de competencia desleal: gigante argentina rechaza demanda

Entornointeligente.com /

La importante expansión de Mercado Libre está generando coletazos. La empresa A3D Chile, dedicada a la venta de productos exclusivos para el hogar y el cuidado personal, demandó a la gigante argentina por una supuesta competencia desleal. La firma dice que la plataforma de comercio electrónico vende productos falsificados, como máquinas de ejercicio y aparatos de limpieza. Todo es rechazado por la firma creada por el argentino Marcos Galperín.

La demandante -una sociedad constituida en 2001 por Patricio Rodríguez y Andrés Sunnah, según el registro de comercio- presentó una lista de 10 productos que, destacó, cuentan con registro marcario, y cuyas copias se venden en Mercado Libre, como la plataforma vibradora Powerfit y la máquina de ejercicio abdominal Total Crunch Body Revolution System.

«Particularmente en los dos últimos años, nos dimos cuenta de que este mercado paralelo e informal era bastante fuerte generándonos un perjuicio cada vez mayor», señala la demanda.

«Con la masificación de Mercado Libre en 2014 comenzamos a detectar la venta de productos falsificados, pero en ese momento no representaba un grave problema», dice la -hasta ahora- desconocida demanda presentada a fines del año pasado. Y luego se añade: «Con el paso del tiempo y el desarrollo de la venta por internet, particularmente en los dos últimos años, nos dimos cuenta de que este mercado paralelo e informal era bastante fuerte y con crecimientos exponenciales, generándonos un perjuicio cada vez mayor, ya que a través de esta empresa venden los mismos productos que los nuestros, aunque de menor calidad, utilizando nuestras marcas registradas y aprovechándose de toda nuestra publicidad».

En la demanda, el abogado de A3D Chile, Rolando Musiet, dice que la venta en la plataforma opera a través de dos sistemas: el Full, a través del cual la persona que enajena el producto lo entrega en la bodega de Mercado Libre y este último se encarga de empaquetarlo y entregárselo al cliente.

Luego, dice que está el sistema Básico, en que el vendedor entrega directamente el producto al comprador y se pone de acuerdo con éste para efectos del despacho, pagando una comisión más baja a la plataforma por este sistema de venta. «En ambos casos el vendedor es Mercado Libre, pues es este último es quien emite la factura y quien vende finalmente el producto al tercero», sostiene el demandante. «Haciendo un símil, si yo hago una compra en Ripley de una camisa Arrow, el vendedor es la tienda Ripley, pues esta última es quien emite la boleta y quien realiza la venta y no la marca Arrow», añade.

El directorio de la firma dijo a Diario Financiero: «A3D Chile S.A. con el objeto de defender los intereses de nuestros clientes, proveedores, productos y de su marca ha decidido interponer una demanda en contra de Mercado Libre por Competencia Desleal. Por lo mismo, hemos sometido esta controversia a los Tribunales de Justicia y confiamos en ellos la resolución de este conflicto».

En el juicio, la defensa de Mercado Libre ha insistido en que el gerente general y representante legal, Alan Meyer, no fue notificado personalmente, por lo que el proceso no sería válido. Mientras la empresa ha interpuesto una serie de escritos sobre este punto, la justicia citó al ejecutivo a declarar el 7 de octubre.

«Fuimos informados de la existencia de este caso de manera informal, ya que las notificaciones no fueron realizadas de acuerdo a la ley. Mercado Libre ha cuestionado dichas notificaciones y todo el proceso, dado que no pudo (ni puede aún) defenderse conforme a la normativa», dijo la empresa ante la consulta de Diario Financiero.

Sobre el fondo, sostuvo que no puede existir competencia desleal ya que no compite con la demandante. «Esto es así porque no vende los productos señalados por A3D en su presentación. Mercado Libre se limita a poner a disposición de sus usuarios una plataforma para que empresas y personas ofrezcan libremente sus productos. Son más de 30.000 los vendedores que activamente publican en nuestra plataforma», dijo la empresa.

Añadió que prohíbe expresamente la publicación de productos que puedan afectar la propiedad intelectual de los titulares.

Además, señaló que la herramienta Brand Protection Program permite a los titulares registrados denunciar aquellas publicaciones que pudieran estar en supuesta infracción y establece también un sistema de sanciones a los vendedores que sean reincidentes.

En un documento presentado el 3 de agosto por el abogado Pablo Pardo, del estudio Contreras Velozo que defiende a Mercado Libre, éste fue categórico: la demanda debe ser rechazada. «Mercado Libre solo emite facturas ‘por cuenta y orden’ respecto de aquellos vendedores que específicamente tienen sus productos momentáneamente en el Full de Mercado Libre (regulado ello en Términos y Condiciones de Mercado Envíos Full). Mercado Libre no vende, no tiene control ni revisa los productos de los vendedores», sostuvo. Dijo que, por regla general, quien emite la factura es el propio vendedor fuera de Mercado Envíos Full, lo que, explicó, es informado en los Términos y Condiciones del Marketplace.

«Lo expuesto en esta presentación es sin perjuicio de que en la etapa procesal correspondiente mi representada rendirá prueba adicional que, a mayor abundamiento, acreditará que Mercado Libre no es la vendedora de los productos supuestamente falsificados a que se refiere la demanda», sostuvo el abogado.

