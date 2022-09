Emprendimiento: La horticultura urbana en Venezuela

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Roberto Boniello es un ingeniero en sistema y apasionado por la horticultura , una actividad dedicada a la siembra de hortalizas para el consumo y que desde hace más de seis años se convirtió en su espacio de trabajo y emprendimiento, destinado a enseñar e implementar la creación de huertos en las zonas urbanas.

«Empecé cultivando tomates, albahacas, lechugas y después con los viajes fui trayendo diferentes semillas (…) Siempre me ha gustado cultivar especies exóticas para los venezolanos, ir más allá», señaló Boniello durante una entrevista con Vanessa Davies para Unión Radio.

Pese a lo que muchos se pueden imaginar, Boniello realiza sus cultivos en un departamento ubicado en Caracas, en donde cuenta con más de 60 cosechas de diversas especies de tomates, ajíes o piñas , demostrando que esta práctica es posible en la capital del país.

«Vivimos en una ciudad y cuando te llegan cosas que no esperas como la pandemia o las guerras entre países, los alimentos no llegan a las ciudades, así que te das cuenta de que cultivar es algo que te puede ayudar en cualquier momento» puntualizó el ingeniero.

A través de su cuenta de Instagram, «La huerta de boni», enseña a las personas a cómo empezar a realizar cultivos en diferentes espacios urbanos, así como técnicas y consejos para conservarlos de la mejor manera.

Unión Radio

View this post on Instagram A post shared by Huerto Urbano en Venezuela (@lahuertadeboni)

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com