Emprendimiento femenino: Saca adelante a su familia vendiendo ‘queques’ 

María Fernández es madre, esposa y ama de casa. Reside en El Serrano, distrito de Arraiján , provincia de Panamá Oeste , donde se dedica a la venta de queques , luego de participar en el curso de repostería del programa Redes de Familia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El queque, el cual es un dulce que es muy popular en el territorio panameño. Se hace con harina, coco rallado, sal, canela en polvo, miel de caña, manteca y bicarbonato. La forma de mezclar todos estos ingredientes lo aprendió María en las clases de repostería que tomó de lunes a viernes por espacio de un mes y medio, y que le fueron impartidas por personal del Mides. Para esta madre de tres niñas, este curso le ha ayudado muchísimo a generar ingresos para beneficiar a su familia, en especial durante aquellos días en que la economía del país fue impactada fuertemente por la pandemia de la covid-19. «Yo he comido queques, pero nunca me había puesto a hacer queques, así que aprendí, aprendimos a hacer muchas cosas en los cursos de repostería del Mides», dijo María con entusiasmo, mientras preparaba una masa del popular dulce en su residencia, para así cumplir con algunos pedidos que le habían encargado. Esta mujer, oriunda de la provincia de Bocas del Toro, cree firmemente que el trabajo dignifica. Así lo dejó saber con la siguiente frase: «Mejor que nos enseñen, porque es mejor que nos den la cuerda y no el pescado». Y es que para María los queques que elabora con tanto sacrificio y dedicación la hacen sentirse capaz y autosuficiente, porque con su venta puede contribuir a la economía de su hogar. Por esta razón, no dudó en invitar a que más personas se inscriban en estos cursos que son dictados en el programa Redes de Familia del MIDES. «Yo exhorto a las personas de la comunidad en general a que se inscriban en esta clase de cursos y así generar ingresos para la casa», precisó. Atacando la pobreza y la desigualdad Cursos de panadería y repostería, talleres de costura y producción de parcelas de hortalizas son algunos de los emprendimientos que han desarrollado más de 6 mil familias entre los últimos 37 meses de gestión pública a través de Redes de Familia , programa que ataca la obreza y la desigualdad en las regiones más vulnerables del país. El programa Redes de Familia es una propuesta de desarrollo sostenible que se construye a partir de la integración de los recursos del gobierno, sociedad civil y empresa privada. La Ministra de Desarrollo Social , María Inés Castillo, dijo que estos proyectos tienen una cobertura a nivel nacional, desarrollándose en diez (10) provincias y cuatro (4) comarcas del país, atendiendo 49 distritos y 142 corregimientos, de los cuales 120 forman parte del Plan Colmena. Destacó que estos proyectos empoderan a la mujer rural y las motiva a incursionar en el desarrollo de emprendimientos rentables y productivos que les aporta libertad económica y les permite generar ingresos para su familia. Hay que destacar que el programa Redes de Familia se implementa en cuatro (4) corregimientos del distrito de Arraiján que pertenecen al Plan Colmena: Arraiján (Cabecera), Nuevo Emperador, Burunga y Veracruz, con cursos de confección de tembleques y piñatas, modistería, panadería y repostería. Con los cursos se benefician a 681 familias de la provincia de Panamá Oeste, de las cuales 333 son del distrito de Arraiján.

