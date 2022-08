Emprendedores y microempresarios abogan por solucionar situación de comerciantes informales

Entornointeligente.com /

CARACAS.-El integrante de la junta directiva de la Asociación de trabajadores, emprendedores y microempresarios (Atraem), Alí Poveda , abogó por realizar «una mejor solución» que proteja el trabajo de los vendedores informales que fueron desplazados del Metro de Caracas, quienes son padres de familia y necesitan llevar un ingreso a sus hogares.

«Una generalidad de la economía informal, es que se ubica por las vías donde se concentra la población; y eso explica cómo se concentra en algunas avenidas, bulevares y en el Metro de Caracas. Soy partidario de que internamente no debería existir, no debería producirse esta actividad de intercambio; pero también está la necesidad de la gente. Entonces, ¿cómo combinar los dos propósitos? De que la gente se procure un ingreso por su trabajo y no por el delito, y al mismo tiempo se le facilite contacto con las vías por donde se desplace la población. Entonces habría que ver las creaciones de algunas zonas especiales, pero no demasiado separadas de las vías transitadas por la población», aseveró.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio , Poveda señaló que es necesario que se realice un plan de seguridad en las instalaciones del subterráneo del país, y vigilar por el orden de la ciudadanía.

