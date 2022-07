Emprendedores: claves para lograr mayores ventas en Fiestas Patrias

Entornointeligente.com /

Ello requiere esfuerzo y por eso, es clave prestarle mucha atención a las fechas del calendario, cuando se celebran las festividades más importantes de año en el país, anotó. En ese sentido, mencionó las estrategias que se pueden adoptar para impulsar las ventas del negocio por la celebración de Fiestas Patrias. 1.- Omnicalidad Si se tiene más de un canal de atención (tienda, call center, redes sociales, etc.) asegúrese que el cliente tenga la mejor experiencia de compra a través de todos ellos. Esta es una estrategia clave para interactuar siempre con los consumidores. Por eso, asegúrese de actualizar los canales de ventas, ya sea presencial o digital, creando una nueva experiencia de la marca y se quede en la mente de los clientes. No hay que olvidar la distribución de los productos, así no se presentara ninguna sorpresa que perjudique. Además, hay que tratar de mostrar disponibilidad en ayudar y aconsejar a la clientela para que se decidan por una mejor opción de acuerdo con sus necesidades. 2.- Ofrecer promociones o descuentos Para cautivar a los clientes o a los potenciales clientes y se pueda superar a los competidores se debe ofrecer beneficios. Además, crear promociones con el tema de Fiestas Patrias, inventando kits de productos. Por otro lado, se puede ofrecer descuento por delivery por una cantidad determinada de valor de compra. El fin es fortalecer la relación y satisfacción con los consumidores, ganar nuevos y estimular las ventas. 3.- Marketing estacional Esta estrategia permite segmentar adecuadamente una fecha especial del año para que se realicen acciones de marketing específicas y el negocio tenga un buen impacto. Para vender más, se debe conquistar a los consumidores. Por eso, en la fachada de la tienda física se debe colocar afiches para llamar la atención de las personas. Si es de manera digital, se puede optar por la estrategia de email marketing, mandando correos a los clientes para que sepan y conozcan las novedades que se ofrece. Incluso, se puede crear una campaña publicitaria, que vaya acorde con el presupuesto para tener más presencia en los mercados digitales. 4.- Analizar los resultados Luego de ejecutarse las estrategias, se debe medir los resultados, analizar los reportes de ventas, pues ello ayudará a saber si funcionó todo lo que se aplicó o que oportunidad de mejora se puede identificar para corregir en la próxima campaña. Además permitirá evaluar correctamente otras opciones o si se las continúa haciendo. Hay que optimizarlo para lograr mejores resultados. En general, es importante realizar estas prácticas para diferenciarse de la competencia, tener más presencia en los consumidores, ganar nuevos clientes, dando como resultado un buen rendimiento del negocio, puntualizó. Más en Andina: ?????? ¿Cómo mejorar la calificación crediticia? Aprovecha el dinero extra que ingresa como gatificación por Fiestas Patrias. ?? https://t.co/yIBI4kPVSs pic.twitter.com/sjGFtAj3ZX

