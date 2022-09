Emprendedor: conoce las claves del nuevo perfil de los consumidores

Entornointeligente.com /

Señala que hay una población nueva, donde predominan los jóvenes menores de 40 años: Millenials (22.4%), Centennials (23.7%) y la Generación T (17.2%); los que representan más del 63% del total, bajo la sombra de una post crisis sanitaria, con una población demandante de servicios de salud y bienestar. En ese escenario, el nuevo consumidor es mucho más sensible a los problemas sociales, ambientales y políticos. Le preocupan las causas justas como la lucha contra el maltrato infantil, trata de personas, violencia de género, discriminación, la explotación laboral, la lucha contra la pobreza, entre otros. Punto de quiebre La post pandemia, ha marcado un quiebre importante entre el consumidor que antes solo realizaba consumos en base a sus necesidades personales o familiares, y ahora le da paso a nuevos cambios, aunque sean pequeños. «Estamos hablando de una nueva generación que no solo piensa en las bondades del reciclaje, sino que va a la acción y recicla. Una nueva población, que no solo le emocionan los problemas de la sociedad, sino que está dispuesta a tomar acción desde donde se encuentre», afirma el director de la Escuela de Administración de Empresas y Servicios de la Universidad Le Cordon Bleu, Luis Fernando Terry. Señala que el consumidor actual, y en buena medida el consumidor peruano ha cambiado, y presenta las siguientes características que se deben tomar en cuenta: Solidario y responsable: el nuevo consumidor no solo busca satisfacer sus propias necesidades. La post pandemia, simboliza el reemplazo de un consumidor egoísta – individualista, por un nuevo consumidor solidario, que busca mucho más que atributos y beneficios, buscan valores y experiencias colectivas que impacten en un mundo mejor. Y espera que las marcas y empresas, sean coherentes con su manera de ver el mundo. Adultos tecnológicos: las personas mayores a 40 años buscan experiencias únicas en la atención digital, tales como: ahorro de tiempos, servicios flexibles, atención en línea, realidad virtual. En general, toda disrupción digital debe estar pensada en atenderlos con un sistema amigable y fácil de utilizar. Además de tener el mayor ticket de compra, son abiertos a nuevos modelos de negocio. Descendencia: el consumidor actual valora de donde viene. Su sentimiento de origen, y patria es una raíz que no querrá perder nunca, y que definirá mucho de su comportamiento de compra. Con los procesos de migración de las últimas décadas, el consumidor estima sus costumbres locales. Por ello, las marcas deben preguntarse si de verdad son capaces de transmitir esas emociones a través de lo que ofrecen. Trascendencia: el ciudadano de hoy, es capaz de dejar ciertos hábitos, valores o lugares, que no sean coherentes con su búsqueda de trascendencia (autorrealización). Por su mejoría, será capaz de apartarse de aquello que lo ata y no lo deja crecer. Su concepción de la felicidad y el éxito son radicalmente diferentes a las generaciones anteriores. Mientras muchas marcas sigan vendiendo la imagen de éxito y felicidad convencionales, más se alejarán del nuevo consumidor. Reciclaje emocional: el consumidor de esta década es promotor de los productos de segundo uso, para reformarlos, usarlos, y en algunos casos tomarlos como reliquias o productos de colección, que al mismo tiempo reduzcan el uso de energía y la huella medioambiental. Ya que sabe que cada objeto y producto tienen una historia que contar. El reciclaje emocional, busca respuestas por parte de la industria, algunas respuestas se encuentran en el desarrollo de una economía circular y el uso de estrategias de marketing circular. Inteligencia emocional del consumidor (IEC): esta nueva generación de consumidores presenta una mayor capacidad para identificar y distinguir entre sus emociones a la hora de consumir un producto, gracias a que poseen una gran cantidad de información. Pronto, los clientes serán conocedores de los trucos, sesgos y artilugios aplicados por las marcas, con fines comerciales, y sobre esa base, serán capaces de tomar una mejor decisión. Consumidor ciudadano: el nuevo perfil del consumidor, es mucho más informado, conocedor los mecanismos formales para interponer un reclamo o defender sus derechos mediante mecanismos legales u oficiales. Quiere dejar precedente, y con ello lograr mejores prácticas en la industria y el comercio. Bajo esa característica, los padres de familia tienen un rol fundamental, educan a sus hijos en el consumo responsable, en los derechos y obligaciones del consumidor. Más en Andina: ?? Decisiones de inversión se ralentizan ante hechos que afectan la predictibilidad, señala el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, durante conferencia de prensa. ?? https://t.co/x8qrtwC6uR pic.twitter.com/AbWczMHcVs

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 (FIN) NDP/SDD Publicado: 5/9/2022

