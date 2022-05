Emprendedor: cinco beneficios de acudir a una incubadora y aceleradora de negocios

Entornointeligente.com /

Por ello hay instituciones dedicadas a guiar y apoyar a los emprendedores a potenciar sus negocios y a lograr su estabilidad en el ecosistema. «Las incubadoras y aceleradoras son instituciones que ayudan a los negocios con financiamiento, mentoría y diseño de estrategias para lograr su permanencia en el mercado. Aunque tengan distintos objetivos, son necesarias para empresarios con pocos recursos o experiencia», dijo el director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico – Emprende UP, Norberto Hosaka. Señaló que la diferencia entre ambas, es que las incubadoras atienden ‘startups’ que aún están en desarrollo, mientras que las aceleradoras ayudan a negocios con cierto grado de madurez. Algunos beneficios En línea con ello y en el marco de la clausura del programa de incubados y acelerados de Emprende UP, Norberto Hosaka nos detalla cuatro beneficios que ofrecen estas organizaciones para el desarrollo y permanencia de los emprendimientos: 1. Apoyo estratégico: uno de los principales beneficios es aportar con el conocimiento necesario para impulsar los negocios, brindándoles una asistencia práctica en temas contables, financieros, legales, marketing, comercio, etc. De este modo, los emprendedores reducirían los errores durante la ejecución del plan y optimizarían los recursos disponibles. 2. Mentoría especializada: las incubadoras y aceleradoras se adaptan a las necesidades de cada proyecto que impulsan. Por medio de asesorías personalizadas con especialistas en negocios e innovación, los empresarios tendrán la oportunidad de recibir una asistencia de calidad permitiéndoles plantear una estrategia de crecimiento empresarial y aprender las competencias necesarias para el éxito del negocio. 3. Financiamiento: esta es una de las principales preocupaciones de los emprendedores. Estas organizaciones brindan asesoraría sobre el tipo de entidades a las que se puede solicitar financiación o en algunos casos, ellas mismas la ofrecen. De lograrlo, el negocio tendrá un mejor acceso a capital emprendedor, consultoría para postular a fondos y otros recursos de financiamiento. 4. Networking: estas organizaciones cuentan con un acceso directo a los canales de comercialización más adecuados y pueden aportar clientes a las empresas. Además, tienen una red de contactos que permite al emprendedor compartir sus experiencias con otros proyectos de su sector o establecer colaboraciones. 5. Acceso a mercados internacionales: a través de una guía especializada, los emprendedores podrán preparar las condiciones necesarias para operar en el mercado internacional. De esta manera, los negocios acceden a nuevos mercados con la finalidad de crecer empresarialmente y aumentar sus ingresos. El director de Emprende UP sostiene que a través de los programas de incubación y aceleración buscan crear empresas que atiendan a las necesidades del mercado y logren posicionarse comercialmente. «Trabajamos para que los emprendimientos se hagan realidad y para que logren ofrecer soluciones tangibles a los problemas del entorno y puedan, de esta manera, hacer crecer su negocio», señaló Hosaka. Conoce más sobre los programas de emprendimiento e innovación de Emprende UP ( aquí ) Más en Andina: Conoce los requisitos para reprogramar créditos de programa Reactiva Perú, programa que fue creado con la finalidad de asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del covid-19. ?? https://t.co/UdzKxnxwJo pic.twitter.com/7XsIsK1FAz

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) May 16, 2022 (FIN) NDP/SDD Publicado: 17/5/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com