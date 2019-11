Empleados del NCF reclaman mejores salarios y beneficios

Entornointeligente.com /

Los empleados del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), organizados en Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 2099, exigieron ayer mejores condiciones laborales, aumentos de sueldos y la restitución de 30 días de vacaciones.

A tales efectos, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la agencia en San Juan y no descartaron decretar un paro de labores posteriormente. En medio del piquete llegó la comisionada María Conte Miller, quien atendió a la prensa y contestó preguntas de los empleados.

“El propósito es para que nos escuchen. Ya hemos estado en reuniones. Ahora tenemos una nueva administradora. Gracias a Dios nos contestó hoy (ayer) que se va a reunir con nosotros el día 13. Estamos cansados de las promesas. Todo se ha ido en palabras y no hemos visto acciones durante estos tres años”, subrayó el presidente de la unión, Jesús Ayala, en conferencia de prensa.

Parte de los reclamos

“Hemos visto que hay aumentos para los patólogos. Hay aumento para la administración porque $210,000 más un diferencial de $70,000 son $280,000 anuales. Pues entonces, si hay dinero para pagar a un administrador, ¿por qué no hay dinero para poder pagar a los empleados?”, sostuvo el presidente de la unión, quien destacó que actualmente en el negociado hay una matrícula de 210 trabajadores.

Por su parte, la vicepresidenta de la unión, Aixa Estrada, destacó que en el negociado hay salarios de $1,400.33 o un poco menos. “Cuando los reclutan comienzan de un salario de $1,400.33 algunas plazas e inclusive hay plazas que pagan menos”, puntualizó.

“Necesitamos también mantenimiento de equipos y que se nos haga una reclasificación de puestos para todas las áreas no solamente patólogos”, dijo.

En tanto, Benjamín Borges, portavoz oficial de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 Afscme, mencionó que en la reunión que sostuvieron con Román le hicieron claro que en el negociado tienen un recurso para adelantar el esclarecimiento de investigaciones criminales.

“Durante los últimos años se ha planteado mucho que las estadísticas del crimen no son confiables para el pueblo de Puerto Rico porque posiblemente no hay ese nivel óptimo del esclarecimiento de casos de asesinatos”, sostuvo.

En tanto, el expresidente de la unión de empleados, Carlos Vélez Miranda, expresó que es bien señalar que el NCF es la columna vertebral del sistema de justicia criminal. “Nosotros somos los que trabajamos tras bastidores y no se está reconociendo el trabajo de nosotros. La reacreditación es en marzo, pero necesitamos personal y no solamente recursos. En adición, nosotros no estamos pidiendo menos que los demás negociados, nosotros estamos solicitando mejores beneficios marginales”, dijo.

Por su parte, Conte Miller se unió al reclamo de los empleados del negociado. “Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar los sueldos y las condiciones laborales”, dijo Conte.

