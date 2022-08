Empieza un período de mucha acción

Entornointeligente.com /

Patricia Valderrama

Conexión Astral

La agilidad mental estará a la orden del día para resolver asuntos cotidianos, así que hagamos foco en los asuntos pendientes y pongamos nuestra mejor intención para que salgan bien y podamos así vaciar la mente de esos pensamientos que nos mantienen preocupados con los asuntos pendientes por hacer.

Para obtener mayor precisión de las orientaciones astrológicas la sugerencia es leer tanto tu signo solar como tu ascendente.

ARIES

MARZO 21 / ABRIL 20

Es el momento para hacer negociaciones comerciales, si quieres cerrar un negocio puedes hacerlo con confianza porque contarás con la astucia necesaria para que todo salga a favor de todos los involucrados. Si te esmeras en sintonizar tus ideas con lo que sientes crearás cosas interesantes durante esta semana. Tienes un buen impulso a nivel de trabajo, las cosas siguen saliendo bien ¡felicitaciones! tus esfuerzos están dando frutos. Aunque estés trabajando mucho y te guste, también necesitas divertirte, no lo olvides.

PRÁCTICA AMOROSA: toma tiempo para compartir con tus compañeros de trabajo, agradecerán este detalle.

ENERGÍA MAGNÉTICA: date el permiso de regalarte un momento de lujo ¡te lo mereces!

TAURO

21 DE ABRIL / 20 DE MAYO

Tus acciones tienen que ser consistentes para sentirte bien e impulsar una mayor estabilidad en tu vida. Cuida tus palabras y no ofrezcas algo que no puedas cumplir. Todas tus acciones deben ser comunicadas a los involucrados porque así evitarás inconvenientes y dificultades. Prepárate para llegar a negociaciones lucrativas, solo tienes que saber lo que quieres y comunicarlo asertivamente. Piensa en la manera que tienes para ayudar a tu familia, ponlo en práctica y muchos asuntos se resolverán en consecuencia.

PRÁCTICA AMOROSA: tus hijos y proyectos esperan que les dediques el tiempo suficiente en lo cotidiano.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu casa merece brillar, así que tómate el tiempo para ponerla de punta en blanco.

GÉMINIS

MAYO 21 / JUNIO 21

Medita y todo cambiará a tu favor, las ideas fluirán mejor y aparecerán soluciones adecuadas para cualquier cosa que debas atender. Se activará la magia si bajas la guardia y te relajas, porque de lo contrario puedes llegar a sentir una gran contrariedad. En la medida que consigas silenciar tu mente se activará tu bienestar emocional. Cuidado con enemigos que no dan la cara, invoca a tus ángeles para que no te de miedo en ningún momento. Sueños premonitorios te mostrarán el camino a seguir.

PRÁCTICA AMOROSA: observa cuidadosamente tu hogar para que puedas atender los pequeños detalles que necesitan ser resueltos.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu nivel de consciencia contrarrestará cualquier temor que te produzcan los eventos por venir.

CÁNCER

JUNIO 22 / JULIO 21

Te toca asumir el liderazgo, no te dejes intimidar por los grupos o las misiones que aparezcan en este momento de tu vida, asume los retos y sal de la cueva. Si te atreves a vivir la experiencia ganarás mucha confianza en ti mismo y eso hará mucho más fácil el proceso de internalización de las cualidades de liderazgo que tienes y que a veces no reconoces. Avanza con la seguridad de quien está protegido en todo momento. Presta atención a tus sueños y sigue tu intuición así no tendrás duda alguna de cómo y por dónde avanzar.

PRÁCTICA AMOROSA: cuidado con gastar más de lo conveniente.

ENERGÍA MAGNÉTICA: escucha a tu cuerpo, él sabe exactamente lo que necesita.

LEO

22 DE JULIO / 22 DE AGOSTO

Probablemente tengas una mayor solidez profesional que puedes aprovechar para poner en marcha esas ideas que te han rondado la cabeza desde hace tiempo pero que no te has atrevido a implementar. Es un momento de brillo y reconocimiento ¡aprovecha! para expresarte desde tu esencia. Si quieres hacer algo a nivel público todo está muy bien aspectado para ti. Compartir con amigos o enfocarte en aquello que te apasiona será una buena idea para los días por venir. Sé cuidadoso con tu dinero para lidiar con los imprevistos.

PRÁCTICA AMOROSA: tu carisma será inspirador y te hará sentir en un estado de gracia, conecta con esa energía.

ENERGÍA MAGNÉTICA: en los detalles encontrarás la seguridad, así que cuida los hábitos cotidianos.

VIRGO

AGOSTO 23 / SEPTIEMBRE 22

Mientras más tiempo dediques a estar contigo mismo, en paz, más fuerza tomarán tus ideas para conseguir el éxito en lo que te propongas. Lee algo que te conecte con tu intuición y así podrás activar tu creatividad y arrancar ese proyecto que tienes cultivando desde hace tiempo y que, incluso, puede llegar a ser muy lucrativo, solo tienes que moverte en función de su realización, no tengas miedo, lo vas a conseguir con relativa facilidad. Tendrás una sensación de liberación que puedes aprovechar para hacer algo diferente con tus hijos.

PRÁCTICA AMOROSA: sueña en grande y pide asistencia divina, ¡la tendrás!

ENERGÍA MAGNÉTICA: utiliza tu capacidad lógica y analítica para resolver eso que te está perturbando.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 / OCTUBRE 22

Se siguen moviendo las cosas, los cambios toman velocidad y a ti no te queda otra cosa que fluir con ellos porque son promovidos por personas importantes para ti, así que si tu pareja, socio o alguna otra persona significativa quiere hacer algo diferente con su vida no te queda otra opción que acompañarla y disfrutarlo. La verdad es que será una aventura muy agradable si no le pones resistencia y además será beneficiosa para todos los involucrados. Buen tiempo para darte a conocer o mostrar tus habilidades públicamente.

PRÁCTICA AMOROSA: te sentirás parte de un grupo artístico o al menos muy creativo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: escucha lo que la vida te susurre al oído porque te dará el detalle de lo que es mejor para ti.

ESCORPIO

23 DE OCTUBRE / 21 DE NOVIEMBRE

Las conversaciones con la pareja serán muy productivas en este momento siempre y cuando no entres en el terreno del conflicto, así que cuida mucho las palabras que utilices. Negociaciones que estaban un poco paralizadas comienzan a moverse a favor, así que dedica tiempo a sacar adelante los pendientes, que ahora sí van a moverse. Brillo profesional y buenos ingresos si asumes tu rol protagónico, no te escondas, tú tienes que estar en la palestra pública aunque no te guste. Procesos de crecimiento laboral que se están gestando con fuerza.

PRÁCTICA AMOROSA: la gente reconoce en ti la fuerza que necesitan por eso ríndete ante tu rol de modelado de ciertas conductas.

ENERGÍA MAGNÉTICA: analiza qué es lo que más te gusta hacer y toma decisiones para enfocarte en eso.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 22 / DICIEMBRE 21

Cuida tus decisiones y palabras en el trabajo porque de repente podrías sentir una gran urgencia para renovar cosas o al menos para negociarlas y hacerlas luego, no te apures, es mejor que regules la velocidad, todo saldrá mejor si tomas en cuenta esta sugerencia. Como estarás muy activo mentalmente es conveniente que salgas a realizar actividades al aire libre para dar curso al exceso de energía y así enfocarte mejor y conseguir lo que te propongas. Disfruta de un paseo o un viaje, si es posible, porque te lo mereces, has trabajado mucho y necesitas un descanso.

PRÁCTICA AMOROSA: diviértete, toma la iniciativa e inventa algo diferente.

ENERGÍA MAGNÉTICA: planifica con suficiente detalle lo que quieres hacer el resto del año.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 / ENERO 20

Aunque no estás mal económicamente podrías estar mejor y lo estarás en la medida que asumas con madurez ciertos cambios que necesitas hacer porque definitivamente el despertar artístico, educativo y/o creativo es de tal magnitud que necesitas hacer algo con eso. Momento para reafirmarse con las palabras, acostúmbrate a referirte de la mejor manera posible sobre de ti misma y a tener pensamientos de autoconocimiento y autovaloración, eso cambiará todo la dinámica de vida que tienes.

PRÁCTICA AMOROSA: excelente momento de pareja para disfrutar y crear o para encontrar buena compañía en caso de estar solos.

ENERGÍA MAGNÉTICA: analiza cuál es la práctica espiritual que te hace sentir mejor y tómatela en serio.

ACUARIO

ENERO 21 / FEBRERO 19

Movimiento en casa, cuidado con tubos rotos o problemas de electricidad, no será nada grave, pero al haber tanta energía e impulsividad en el ambiente familiar podrían terminar con alguna complicación en la estructura del hogar. Toma consciencia de tus palabras para no crear inconvenientes necesarios con situaciones que probablemente sean intrascendentes. Es bueno que te muevas de la casa para hacer cosas al aire libre para descargar el exceso de energía o la sobrecarga emocional.

PRÁCTICA AMOROSA: enfoca tu mente en lo que quieres cambiar y ponle intención.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu salud está mejorando así que a vivir la vida con un cuerpo más saludable y armónico.

PISCIS

20 DE FEBRERO / 20 DE MARZO

Mucho movimiento mental así que busca tareas para ocuparte y no terminar innecesariamente estresado, la pasividad jugará en tu contra. Tienes que poner en práctica lo que piensas, es necesaria la ejecución y la acción en general, para que tu energía se equilibre. Buen tiempo para conversar, esto abrirá el camino para sacar adelante cualquier idea que tengas, si expresas lo que piensas tomará fuerza. El sentido práctico prevalecerá sobre cualquier otra cosa, por eso necesitas enfocarte lo suficiente en tus propósitos para concluirlos con éxito.

PRÁCTICA AMOROSA: momento para resolver asuntos de trabajo o con socios ¡aprovecha!

ENERGÍA MAGNÉTICA: la diversión y el entretenimiento están sobre la mesa, así que las tareas que tienes que hacer pueden llegar a ser agradables si te lo propones, o incluso las puedes hacer más creativas y/o divertidas.

Patricia Valderrama en Instagram: @soypativalderrama

LINK ORIGINAL: Estampas

