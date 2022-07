Empate complica a Técnico Universitario en la tabla

Entornointeligente.com /

Mushuc Runa y Técnico Universitario no pasaron del empate 0-0 en el estadio Bellavista de Ambato la tarde de este domingo 24 de julio de 2022.

El partido, válido por la tercera fecha de la segunda fase de la LigaPro, abrió la jornada de domingo que se completará con los jugos entre Universidad Católica vs. Liga de Quito (16:30) y Barcelona SC vs. 9 de Octubre (19:00). La jornada se cierra con el Macará vs. Delfín a jugarse el lunes 25 de julio.

Ese resultado poco ayuda al elenco universitario en su afán de salir del último lugar de la tabla de posiciones acumulada.

En esta fecha 3, el Técnico Universitario fue un equipo más ofensivo en la parte de complemento, lo que le permitió general varias opciones para anotar.

Incluso, a los 74 minutos, un balón se estrelló en el horizontal del arco que defendió el portero Adonis Pabón, tras un fuerte remate de Luis Estupiñán.

A pesar de la mejoría en la parte ofensiva que se observó en la parte de complemento, el ‘Rodillo Rojo’ no logró superar a su rival y se mantiene en el último lugar de la clasificación acumulada, que es ahora mismo la que más interesa al elenco ambateño del entrenador español Iván Vázquez.

El Técnico Universitario suma solo 11 unidades y está en el último casillero de la acumulada, en zona de descenso. Macará, 9 de Octubre y Cumbayá son los otros equipos comprometidos de momento con la posibilidad de perder la categoría.

En la parte final del partido, el elenco local también generó un par de buenas oportunidades para anotar pero el partido finalizó 0-0.

Con el empate, el Mushuc Runa, del entrenador ecuatoriano Geovanny Cumbicus, sumó cuatro puntos en la segunda etapa de la LigaPro.

En la tabla acumulada, el ‘Ponchito’ está en el casillero 11, entre 16 equipos, con 23 unidades.

En la próxima fecha, Mushuc Runa visitará al Cumbayá, mientras que el Técnico Universitario visitará a Liga de Quito.

