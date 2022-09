Emotiva despedida de Moisés Caicedo a su DT

Entornointeligente.com /

Graham Potter abandonó el Brighton para unirse al Chelsea de Londres. Moisés Caicedo, quien fue dirigido y llevado a Europa por él, le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

El entrenador británico y el futbolista ecuatoriano se complementaron bien y se potenciaron entre sí. Cuando, el estratega le dio una oportunidad al tricolor, este le demostró que no se había equivocado y que podía ser un aporte mayúsculo para el club.

Tras haber tenido un buen cierre en la Premier League de 2021 – 2022, el ritmo de juego continuó en la actual campaña. En la temporada previa, tras la inclusión de Caicedo, las ‘Gaviotas solo perdieron un compromiso de ocho que disputó en la liga inglesa. Aquello también le sirvió para marcar la mejor temporada de la historia de los de Sussex.

En la vigente temporada, el club se encuentra en la cuarta posición tras haber disputado seis cotejos. En ellos coleccionó cuatro victorias, un empate y una derrota.

Los buenos números llevaron a Potter al equipo ‘blue’ y Caicedo también es consciente de la influencia de que este tuvo en él. Por medio de sus redes sociales, el jugador despidió a su entrenador y se alegró por el paso que dará en su carrera.

» ¡Gracias por todo, entrenador! (Deseo) Todo lo mejor para ti en este nuevo desafío «, escribió el volante. A su publicación adjuntó dos fotos con el inglés, en ellas se ve un afectuoso abrazo entre ambos y la sonrisa del estratega.

Thank you mister for everything! All the best in your new challenge 🙏🏽 pic.twitter.com/oQM8NIiyfj

— Moisés Caicedo (@MoisesCaicedo55) September 8, 2022

​Interesado en los ecuatorianos Graham Potter y su institución se mostraron interesados en jugadores ecuatorianos en reiteradas ocasiones. Tres tricolores forman parte de la plantilla blanquiazul.

Entre los miembros de la mitad del mundo que arriba durante la era del adiestrador, el primero fue Billy Arce. Posteriormente, Caicedo se sumó y, tras él, Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán .

El Brighton aún no ha escogido un nuevo DT. Un cuerpo técnico interino, del cual forma parte su capitán Adam Lallana, se encargará de dirigir a la escuadra. Sus siguientes partidos frente al Bournemouth y el Crystal Palace fueron diferidos por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Piero Hincapié cumplió su sueño en Champions League

Dura derrota del Valladolid en España

Ausburgo sumó su segundo triunfo con Gruezo de titular

Mire más noticias en https://www.elcomercio.com/ultima-hora/

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com