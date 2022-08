Emma Guerrero se pronuncia sobre la polémica de José Ramón Barreto «Si Eulices Alvarado lo dice, tendrá sus razones»

Entornointeligente.com /

La actriz ecuatoriana Emma Guerrero habló tras las declaraciones de Eulices Alvarado sobre José Ramón Barreto. La famosa actriz y modelo de Ecuador quien protagonizó el video íntimo que se filtró de José Ramón Barreto se pronunció luego de que un ex compañero del artista asegurara haber tenido una relación homosexual con él hace algunos años atrás, revelando que toda la polémica con Emma fue planeada por el intérprete de Bolívar.

Primeramente, hay que recordar que Eulices había revelado en Instagram a sus seguidores «Él (Jose Ramón) y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro jujú dentro del proyecto de A Puro Corazón, luego terminamos también. Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el vídeo con la actriz ecuatoriana».

En este caso, Guerrero rompió su silencio y respondió a quienes le reenviaron el video de Alvarado, explicando «Ese tema ya es capítulo cerrado en mi vida. Me llegó ese video del actor. Yo no lo conozco, pero si lo dice, él tendrá sus razones. Solo diré: ‘gracias’ porque todo cae por su propio peso. Aunque viví momentos duros como mujer y como madre, ya lo superé y por respeto a mi familia no comentaré nada más».

Finalmente, hay que señalar que Emma siempre creyó que todo fue planificado por José Ramón.

Redacción Gossipvzla con información de Expreso

