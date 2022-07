Emma García, muy afectada por la cancelación de ‘Viva la vida’: «Estoy muy emocionada, en cualquier momento me puedo romper»

Entornointeligente.com /

E l programa de los sábados y domingos de Telecinco, ‘Viva la vida’, llega a su fin de emisión el próximo fin de semana del 23 y 24 de julio . El magacín presentado por Emma García dirá adiós después de que Mediaset lo haya cancelado para la próxima temporada.

Desde que el programa llegaba a su fin han hablado en alguna ocasión en el plató de ‘ Viva la vida ‘, pero este sábado ha sido cuando más abiertamente lo han comentado. Han sido Kiko Matamoros y Emma García los encargados de hacerlo. El colaborador de ‘ Sálvame ‘ ha visitado el magacín para hablar de su paso por ‘ Supervivientes ‘ y contestar a las preguntas de la presentadora.

Emma García le recuerda a Kiko Matamoros que casi no se despiden Emma García recordó que podría haberse dado la casualidad de que Kiko hubiera aguantado más en el reality y que por ello no hubiera podido estar antes de la cancelación de ‘Viva la vida’ . «Casi no nos despedimos, menos mal que has salido un poquito antes», le bromeaba la presentadora.

Kiko Matamoros alaba a Emma García Kiko Matamoros quiso responder a Emma García : «Me da mucha pena tener que despedirnos, no se sabe por cuánto tiempo ni hasta cuándo ni hasta dónde, pero quiero agradecerte públicamente lo que hemos trabajado y cómo hemos trabajado. Y te digo una cosa, me has hecho muy buenas entrevistas y ha sido un placer trabajar contigo y contestar a tus preguntas porque eres magnífica» , le agradecía él.

Emma García reconoce estar muy «emocionada» y «sensible» Estas palabras emocionaron visiblemente a la presentadora de ‘Viva la vida’ pero intentó no venirse abajo: » No me emocionéis, que estoy muy sensible «. Y prosiguió diciendo: «Os voy a decir una cosa… estoy sensible, emocionada porque han sido aquí casi cuatro aáos y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, dentro y fuera de las cámaras», comentaba Emma García.

Y por último, la presentadora quiso enviar un mensaje de que esto aún no había acabado: «Yo tengo esa sensación de joe, que estoy emocionada, que en cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer. Voy a aguantar porque quiero que terminemos con alegría, con felicidad y todo lo demás. Estáis todos emocionados, pero todavía nos queda» , animaba al resto del equipo.

