Emily Ratajkowski respondió a quienes la llaman “plástica” con una foto de su cuerpazo a los 14 años (FOTO)

| Foto: Instagram @inamoratawoman

La reconocida modelo EmilyRatajkowski, que es elogiada constantemente en Instagram por su despampanante figura, usó esa misma plataforma para aclarar que su cuerpo es natural frente a diversas críticas

En la fotografía que fue tomada cuando tenía 14 años, Emily posa frente a la cámara y luce un pequeño bikini estampado, que deja al descubierto su tonificada figura, que a través de los años solo ha tenido pequeños cambios: se han acentuado más sus curvas.

En el post de la publicación, la hermosa modelo aprovechó para dejar un mensaje reflexivo; allí aseguró que le gusta mostrar esta foto para que muchos entiendan que su figura se la debe a la genética, y confesó que hubiera querido ser a sus 14 años más que un cuerpo bonito

que he recibido poder a través de mi cuerpo y mi sexualidad con el modelaje y plataformas como Instagram. Afortunadamente, he descubierto partes de mí que son mucho más importantes que la ‘sensualidad’, pero si eres una niña de 14 años que lee esto, no re preocupes por nada de eso, por ahora “, fue el mensaje que dejó Ratajkowski a sus jóvenes seguidores, esto como una forma de opacar a los estereotipos implantados.

Emily, que desde hace algún tiempo se ha encargado de cambiar el pensamiento de sus fanáticos, también invitó a las personas a que ” lean muchos libros y sepan que lo que ven en Instagram es solo una fracción muy pequeña de seres humanos completos y maravillosamente complejos”.

