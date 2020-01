Emily Lima: Al momento de defender, hay que hacerlo a muerte

Entornointeligente.com /

Entrevistada por FIFA.com, la entrenadora de la selección femenina de Ecuador, Emily Lima, dice que afronta lo que llama “el desafío más grande” de su carrera: llevar al equipo tricolor a una Copa Mundial Femenina tras el debut en Canadá 2015. Es la primera mujer que condujo a la selección femenina de Brasil y además jugó en su país natal, Portugal, España e Italia. Luego se nacionalizó portuguesa y defendió a ese combinado.

¿Qué la motivó a aceptar el proyecto de Ecuador?

El proyecto integral, del que ahora soy parte. Además de entrenar a la selección mayor, coordinaré a las juveniles y formaré parte de la Comisión de Fútbol Femenino. Durante los dos meses que duró el proceso de mi llegada, estudié el fútbol ecuatoriano y me entusiasma el cambio al que aspira la federación.

Sobre ese proceso, usted lo elogió profusamente en su presentación. ¿Por qué?

Porque no me llamaron diciendo: ‘Emily, ven tú’. Estaban buscando a alguien para su proyecto, y al principio eran 20 aspirantes, luego 10, luego 3 y finalmente quedé yo. Hablamos de fútbol, claro, pero también de personas e ideas. Que ocurra esto no es algo muy habitual.

En Brasil contaba con una amplia base de jugadoras dotadas técnicamente. ¿Cuál es su primer análisis de las futbolistas que dispone en Ecuador?

Contesto con un ejemplo: trabajo con la sub-17 que se prepara para el Sudamericano y hay una calidad técnica parecida a la de Brasil. El tema es que allá están adelantadas, las niñas arrancan antes, y llegan a esta edad más armadas. Eso es parte de lo que intentaremos cambiar. Pero esta camada puede clasificar al Mundial de India. Ahora necesito que las chicas lo crean.

¿Y qué hay de la selección mayor, que fue en la Copa América de Chile 2018?

Debemos trabajar mucho y cambiar su mentalidad también, porque los resultados invitarían a pensar que no se puede, pero siempre se puede. Yo miro hacia adelante, y si miro hacia atrás es para tener más contenidos que me ayuden a realizar mi trabajo. El objetivo está siempre adelante: hay tres años para intentar clasificarnos al Mundial. Deben olvidarse del pasado, entender su nueva oportunidad e ir por ella.

La expectativa genera una gran responsabilidad, porque Ecuador trajo a Emily Lima para obtener resultados. Seremos cuidadosas. Emily Lima, DT brasileña

¿Cómo manejará la expectativa que despertó su llegada a Ecuador?

La expectativa genera una gran responsabilidad, porque Ecuador trajo a Emily Lima para obtener resultados. Seremos cuidadosas con lo que hagamos con el fútbol femenino en general, no solo con la selección mayor. No intentaremos algo si sabemos que no es el momento de probarlo. Iremos pasito a pasito para buscar el resultado en tres años.

Con respecto a lo futbolístico, ¿cómo quiere que juegue su Ecuador?

A mí me gusta el juego asociado, de construcción con el balón, aunque también de organización sin él. Quiero que mis jugadoras sean ofensivas y verticales, pero atentas a qué hacer en las transiciones. Y a la hora de defender, deben hacerlo a muerte.

¿Cuánto tiempo cree que tardará en lograr lo que pretende?

Todavía estoy conociendo las características de las chicas, y no podré ir en contra de eso. Pero insisto: me gusta un equipo de balón corto, y largo solo cuando es necesario, y que busque la portería rival todo el tiempo. Para esto necesito un cambio de actitud de las jugadoras, y será uno de los desafíos más importantes.

¿Visualiza a Ecuador en el Mundial de 2023 (aún no se ha otorgado la sede)?

Sí. Debemos tener ambición. Ambición para trabajar, para ganar y para clasificar al Mundial. Sé que es difícil, pero estoy convencida de que formaremos un equipo muy duro, y que los rivales tendrán que trabajar para ganarnos. Luego, el resultado será consecuencia del trabajo que hagamos en tres años.(D)

