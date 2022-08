Emilio Lovera vuelve a Venezuela con «Emilio desatinado»

Entornointeligente.com /

El comediante venezolano Emilio Lovera celebrará sus 40 años de carrera artística con su nuevo show llamado «Emilio desatinado», en el que pondrá en escena su polifacético talento para el canto, doblaje de voz, imitaciones y baile.

«Yo no me considero desafinado aunque pueda desafinar de vez en cuando (…) pero definitivamente me gustó el nombre y así se quedó», dijo a Unión Radio.

El humorista describió su trayectoria artística como exitosa dado por su constante trabajo que contribuye con la salud de las personas.

«Digamos que la risa sana, predispone la sanación (…) si una persona cambia su estado de ánimo de alguna forma está dispuesta a sanarse un poco más», expresó.

Lovera destacó que su inspiración es la admiración que tiene por el compositor de su show, quien además es arreglista, guitarrista y pianista, se refiere a Antonio Carlos Jobim.

Se presentará el 18 de agosto en el anfiteatro de El Hatillo, en Caracas, y el 19 en la Casa Da Luigi, en Maracay, estado Aragua.

En esta oportunidad, estará acompañado por Alexander Livinally en la percusión, Darío Sosa en la guitarra y en el coro por las voces de Anita Valencia y Pimpi Santiesteban, integrantes de la icónica agrupación humorística de música pop Medioevo.

