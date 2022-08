Emilio Apud advirtió que el aumento de tarifas es «insuficiente»

Entornointeligente.com /

Apud insistió en que «no hay que engañarse» con el nuevo esquema. «Es solo una foto», agregó y explicó los motivos que llevarían a Massa a tener que implementar un ajuste más agresivo: «Con un contexto del 90% o más de inflación, si no se actualiza la tarifa permanentemente, al año se licúa».

Informate más Juan Manzur, sobre los cambios de Massa en Energía: «Genera muchas expectativas» » El Gobierno no tiene espalda para seguir con los subsidios a la energía porque el único recurso que le queda para resolverlo es la emisión. Y eso enseguida se va a la inflación además de que hace caer drásticamente la inversión», dijo en diálogo con LN+.

En la misma línea, el exsecretario de energía pronosticó que » vamos a tener más problemas con la energía porque no hay inversión, factor clave para evitar cualquier tipo de inconveniente».

Consultado sobre el anuncio de licitación del segundo tramo de Vaca Muerta, señaló: «No sé por qué Massa sale a anunciar el segundo tramo cuando no está resuelto el primero. Este año no lo tenemos y el año que viene tampoco». «En la medida en que eso no esté terminado, vamos a tener que seguir gastando millonadas en importar gas», añadió.

Sergio Massa designó a la funcionaria salteña Flavia Royón en la Secretaria de Energía El ministro de Economía, Sergio Massa, informó el domingo que la nueva Secretaria de Energía será Flavia Royón , quien hasta ayer se desempeñaba al frente de la Secretaría de Minería y Energía de la provincia de Salta, por lo que reemplazará a Darío Martínez, quien presentó su renuncia al cargo.

Como parte de los cambios que registrará la Secretaría de Energía, el actual vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) ocupará la Subsecretaría de Energía Eléctrica, en reemplazo de Federico Basualdo, anunció también Massa.

En tanto, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal , fue designado como subsecretario de Hidrocarburos en lugar de Maggie Videla, mientras que Cecilia Garibotti pasará a desempeñarse como subsecretaria de Planeamiento Energético en lugar de Carlos Gonzalo Soriano.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1556419526052438019 Comunico que a partir de mañana se integrarán al equipo Flavia Royón como secretaria de Energía, la acompañarán Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación.

— Sergio Massa (@SergioMassa) August 7, 2022 «Comunico que a partir de mañana se integrarán al equipo Flavia Royón como secretaria de Energía» anunció Massa a través de su cuenta de Twitter, al resolver uno de los cargos clave que se mantenía en análisis.

El ministro también anunció las designaciones de «Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación» .

Además, agradeció «el trabajo de Darío Martínez, Federico Basualdo y del equipo que hasta acá llevó adelante la tarea en Energía».

«El objetivo de todos debe ser nuestra soberanía energética y la transformación de Argentina como potencia en este sector», indicó el ministro.

