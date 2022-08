Emiliano Velázquez: desafío mexicano y los recuerdos de la Sub-20 vicecampeona del mundo

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El defensor uruguayo Emiliano Velázquez fue una de las grandes incorporaciones que realizaron los Bravos de Juárez , de México .

El Indio llegó procedente de Brasil donde ya no estaba teniendo los minutos que quería y decidió emigrar.

«Hace tiempo que quería venir al fútbol mexicano, desde que tuve mi experiencia en España quería tener un pasaje por este fútbol. En aquel momento surgió la oportunidad de jugar en el Santos de Brasil , un grande que no podía dejar pasar, y la aproveché. Disfruté y jugué en ese país», contó el defensa a Ovación .

Velázquez se convirtió así en el quinto charrúa del conjunto donde ya militan Diego Rolan , Gabriel «Toro» Fernández , Maximiliano Olivera y Maximiliano Silvera .

«Me vine para acá y cuando hablé con los compañeros que hay en el club me dijeron que Juárez era una ciudad sencilla, con todo lo que necesitamos. Además, que el equipo en sí está creciendo mucho y viene haciéndolo desde que subió a Primera División», remarcó.

Sobre sus nuevos colegas uruguayos comentó que a la mayoría los está conociendo ahora, son «muy buena gente todos» y lo están tratando de la «mejor manera».

Durante sus primeras semanas en México permaneció en un hotel y aseguró que «es fácil acostumbrarte a un lugar cuando te encontrás con gente que te ayuda, te brinda todo, te trata de la mejor manera y, por suerte, cuando llegué me lo hicieron sentir y saber. Desde el primer día me dieron todo y eso ayuda a la adaptación, primero en el equipo y después a la ciudad».

Emiliano Velázquez en Danubio. Foto: Archivo El País Experiencia. Emiliano Velázquez fue vendido por Danubio al Atlético Madrid en 2014 y pasó por varios clubes de la región ibérica: Getafe , Sporting Braga , Rayo Vallecano y el propio Atlético Madrid . A mediados de 2021 emigró al Santos de Brasil donde permaneció hasta incorporarse a los Bravos de Juárez en el mes de julio.

Cuando dejó Uruguay tenía 20 años y tuvo que crecer de golpe: «El primer desafío cuando emigré fue madurar. En mi situación pasé de vivir con mis padres a estar solo, de estar jugando en el fútbol uruguayo y poniendo todo de mi para cumplir un sueño, a realizarlo», señaló.

El exfranjeado comentó que a la distancia ve que cuando se da ese salto «hay que tener la madurez para disfrutar, no perder el rumbo, saber qué es lo que te llevó hasta ahí, para seguir haciéndolo y mejorarlo».

Emiliano Velázquez en Getafe. Foto: Archivo El País Sobre su experiencia en la liga más competitiva del mundo, sostuvo: «En el momento que estuve en el fútbol europeo (de 2014 a 2021), porque todos los años cambia, la liga española tenía un nivel altísimo, estaban los mejores y tuve la suerte de enfrentarlos. Tengo recuerdos, situaciones y vivencias lindas; también tuve etapas negativas, como todo el mundo, pero aprendí mucho de esas cosas. Tengo muchos amigos y recuerdos».

De todos modos, el futbolista señaló que no es la única opción. «Creo que si los jugadores pueden vivir esa opción la aprovechen, pero también hay que tener en cuenta que esa no es la única vía para sentirse satisfecho en este deporte. Por ejemplo, Brasil tiene un altísimo nivel de competitividad, calendario, jugadores, equipos. En México estoy encontrando algo similar», subrayó.

Y agregó con énfasis que «a veces, desde afuera, no se valora tanto lo que es el fútbol mexicano, pero estando acá pude comprobar que es una liga buena, que tiene calidad».

Según el Indio, estas opiniones las comparte con otros colegas: «Conversé con Tito (Fabricio) Formiliano, que llegó hace un poco más de tiempo y está contento. Le gusta la ciudad y ya es capitán, así que es un lindo lugar para seguir creciendo la liga mexicana».

Emiliano Velázquez en la llegada de la sub 20 del Mundial de Turquía 2013. Foto: Archivo El País Selección. Emiliano Velázquez fue jugador de selección uruguaya en todas las divisiones juveniles y también en la mayor.

El zaguero fue parte de las selecciones juveniles que participaron del Mundial Sub-17 de México en 2011 y de Turquía Sub-20 en 201 3, con las que en ambos casos fue vicecampeón del mundo.

Sobre aquella etapa recordó: «A medida que pasa el tiempo lo valoro cada vez más. En ese momento era chico, joven, y no te das cuenta que Sub 15, Sub 17 y Sub 20 lo vas a vivir una sola vez en la vida».

Además, enfatizó que «tuvimos la suerte de hacer historia, entre comillas, porque nos hubiese gustado coronarlo de la mejor manera».

Respecto a la selección mayor, el jugador fue convocado para disputar las Eliminatorias a los Mundiales de Brasil y Rusia, y llegó a jugar amistosos.

Emiliano Velázquez con la selección juvenil uruguaya. Foto: Archivo El País «La mayor es la frutilla de la torta, ser jugador de selección es lo máximo. Tenés un título, una confianza y una actitud diferente. Jugás con los mejores de tu país, que disputan las mejores ligas del mundo y tienen un nivel altísimo con un profesionalismo brutal», destacó.

Sobre la chance de volver a vestir la celeste dijo que «siempre estoy abierto a la selección. Hay que hacer las cosas primero bien en el club y eso te lleva a la convocatoria».

Y concluyó: «Siempre hubo jugadores de buen nivel, pero ahora están en un nivel altísimo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emiliano Velázquez ⚡️ (@emilianovelazquez2)

Hermanos unidos por la profesión de futbolista Emiliano y Matías Velázquez -actual capitán de Cerrito- comparten sangre y la pasión por el fútbol. El Indio contó que desde donde esté intenta ver cómo está jugando su hermano. También comentó que otro de sus hermanos juega al fútbol, pero de forma amateur, y que siempre están intercambiando opiniones sobre los rendimientos.

Compartir profesión

«Hacemos los dos lo que nos gusta, más allá que uno está afuera y otro en Uruguay. Tenemos las mismas rutinas. Nos miramos y comentamos los partidos del otro; nuestro hermano mayor, juega en amateur, y es el que más nos ayuda en eso».

Pendiente del fútbol uruguayo

«Ahora que tengo más horas a favor es más fácil de mirarlo, cuando estaba en Brasil a veces jugábamos a la misma hora. Miro mucho fútbol uruguayo, casi todos los que pasan, a Danubio, que es mi equipo, lo veo casi siempre. Lo sigo porque es algo que llevo dentro y siempre voy a estar pendiente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emiliano Velázquez ⚡️ (@emilianovelazquez2)

Frases «Jugué con Josema Giménez en Danubio, la Sub 20 y Atlético Madrid. Tiene un nivel altísimo, lo demuestra todos los años; es un excelente jugador y persona»

«Con las selecciones juveniles seguimos en contacto principalmente a través de las redes sociales, estamos siempre en contacto y eso es bueno».

«Creo que esa selección juvenil (2013) llegó tan alto por la unión que teníamos como grupo. La amistad que teníamos y las ganas de todos de disfrutar»

«Jugando en Brasil me reconecté con algunos compañeros como Leo Pais; en algún aeropuerto me crucé con Giorgian y es el mismo de siempre»

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com