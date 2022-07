Emigración y frontera en el centro de la reunión de Biden y AMLO

Entornointeligente.com /

La crisis en la frontera sur estadounidense y las consecuencias de la crisis inflacionaria en México son algunos de los temas a abordar en el encuentro.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , recibe este martes a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien vuelve a la Casa Blanca un mes después de negarse a asistir a la Cumbre de las Américas pese a que estaba invitado.

La emigración y la economía son dos de los temas centrales en la reunión de los mandatarios, dijo un funcionario de alto rango de la administración Biden el lunes.

» Esperamos anunciar acciones conjuntas para mejorar la infraestructura fronteriza que aborde la migración irregular. Nos comprometeremos a completar un plan de varios años «, adelantó el funcionario a periodistas.

En lo que va del año fiscal 2022, medio millón de mexicanos han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos intentando cruzar de manera irregular, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La Casa Blanca había informado a fines de junio, cuando se conoció de la visita del mandatario mexicano, que los líderes discutirían también temas relacionados con el comercio bilateral, seguridad y el clima.

La reunión llega en momentos en que la inflación en México alcanza al 8% , lo cual, abonado a las secuelas económicas que dejó la pandemia , provoca mayor migración.

Una petición clara de México México tiene una petición muy clara: que Estados Unidos extienda más visas temporales para trabajadores mexicanos y centroamericanos .

De acuerdo a declaraciones del secretario de gobernación de México, Adán Augusto López, el mes pasado, el gobierno estadounidense tiene planeado aprobar 300.000 visados temporales.

Juan González, asesor para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, coincidió con la información, pero sin comprometerse con un número en específico de visas.

«Es importante clarificar que en el año fiscal 2021 dimos más de 350.000 visas agriculturales temporales. (…) Hoy estamos dispuestos a expandir ese número con base en la necesidad», dijo González a la Voz de América.

Preocupación en el Senado por la situación en la frontera Los senadores estadounidenses Jim Risch, Marco Rubio, Ted Cruz y Bill Hagerty hicieron público un pronunciamiento en torno a las relaciones entre Estados Unidos y México, incluido el compromiso económico y la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

«Como vecinos, Estados Unidos y México tienen intereses compartidos en un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático . Me preocupa que esos intereses estén siendo socavados por la crisis de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México y la erosión de las condiciones económicas y de seguridad en México», dijo Risch.

Y es que no solo medio millón de mexicanos fueron sorprendidos intentando cruzar la frontera sur estadounidense, sino que al menos 956.936 migrantes de otras nacionales, incluidas Haití, también fueron detenidos en ese periodo.

El senador Cruz aseguró que «la ruptura del estado de derecho» en la frontera sur es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Los senadores están a favor de las relaciones beneficiosas entre ambas naciones, pero manifiestan preocupación por «el empeoramiento del clima de inversión en México» y la «crisis» en la frontera, y piden enjuiciar a los actores transnacionales que facilitan la migración ilegal a los Estados Unidos.

También pidieron dar prioridad a un plan detallado para reducir la producción y el tráfico de narcóticos ilícitos en México, incluido el fentanilo originario de China.

Está prevista también una reunión de AMLO con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. VOA / EA (Foto: Twitter)

