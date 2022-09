Emicida prioriza rap engajado e alfineta organização do Rock in Rio ao falar de política em show

Entornointeligente.com /

04/09/2022 20h35 Atualizado 04/09/2022

Emicida — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Emicida não costuma escolher o caminho mais fácil em festivais. No Rock in Rio 2022, neste domingo (4), abriu mão das músicas de rádio que poderiam fazer a alegria de quem foi para ver Justin Bieber e estava só de passagem em seu show. Decidiu priorizar a parte mais pesada e engajada de seu repertório.

O disco «AmarElo», celebrado pelos hits melódicos e esperançosos, teve presença discreta. Entraram «Principia» e a música título, para criar o momento de maior empolgação da plateia e, em seguida, um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, incentivado pelo cantor.

«É difícil ouvir o que vocês estão dizendo. Podem falar mais alto?», disse.

Emicida reage a protesto do público contra Bolsonaro: ‘Façam isso nas urnas’

Ele continuou: «Tem gente dizendo que não é de bom tom falar de política no palco de festival. Mas, se eu estou vivo aqui, é porque o Racionais decidiu falar de política 30 anos atrás».

Foi uma alfinetada na organização do próprio Rock in Rio. Em entrevistas, a vice-presidente do festival, Roberta Medina, tem dado declarações contrárias a manifestações políticas em eventos musicais.

Em entrevista ao g1 antes da apresentação, Emicida já tinha falado sobre o assunto : «Eu, particularmente, não concordo [com a opinião de Medina]», afirmou. «Eu não acho que o palco seja uma bolha ou que a vida dos artistas seja uma bolha. Os artistas não caíram de Marte.»

Louvor e convidados

O rapper paulistano iniciou a apresentação no Palco Sunset com «Triunfo», faixa de «Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, até que Eu Cheguei Longe…», primeira mixtape lançada por ele, em 2009.

A plateia se empolgou em «Gueto», do disco «O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui» (2013), emendada numa homenagem ao funk carioca com um trecho do clássico «Rap da felicidade», de Cidinho & Doca.

Emicida se apresenta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Priscilla Alcantara, cantora voltada ao gospel que também transita na música pop, entrou para cantar com o rapper «Você aprendeu a amar?», um louvor em parceria lançado em junho, e «Hoje cedo», gravada originalmente por Emicida e Pitty.

Os rappers Drik Barbosa e Rael também fizeram participações e incluíram músicas de seu próprio repertório: ela cantou «Luz» e ele, o sucesso «Envolvidão», celebrado pela plateia.

Emicida se apresenta no terceiro dia de Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

