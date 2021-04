Emergencia sanitaria por covid-19: SMU alerta por “inminente colapso de la atención en todos los niveles”

Entornointeligente.com / El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestó de nuevo su preocupación por “la grave situación sanitaria” que se vive en Uruguay debido a la epidemia por covid-19 y alerta por un “inminente colapso de la atención en todos los niveles”.

Los médicos agremiados remarcan los atrasos para ingresar a pacientes que son trasladados por las emergencias móviles, así como también en el seguimiento telefónico a los pacientes ambulatorios y en el procesamiento de tests.

“Los anuncios por parte de las autoridades sanitarias de agregar camas en diferentes instituciones no son suficientes para contener a un sistema que se ha tornado ineficiente y en muchos sectores está colapsado. No se logra cubrir el aumento en el número de casos, por tanto, hay usuarios que no son atendidos y diagnosticados en tiempo y forma, con consecuencias en el seguimiento y la correspondiente vigilancia epidemiológica”, dice el texto del SMU.

Leé también

Orsi le pide diálogo a Lacalle: “Con la constante apelación al uso de la libertad no se frenan los contagios y los casos fatales” “En el caso del sector públicos, se hace extremadamente necesario y urgente usar los fondos votados en el presupuesto para la realización de llamados a cargos médicos destinados a la cobertura de horas faltantes en policlínicas y puertas de emergencia. En esta circunstancia que vivimos estamos obligados a atender como podemos y no como debemos. Apoyamos firmemente el trabajo conjunto realizado por el SMU y las diferentes sociedades científicas que lo integran, así como el de todos los médicos y trabajadores de la salud que están desempeñándose en estas condiciones laborales durante la pandemia”.

El intendente de Canelones Yamandú Orsi también se manifestó este lunes por la situación sanitaria que atraviesa el país y publicó una carta abierta en la que le pide al gobierno un diálogo nacional para enfrentar el momento de aumento de caso que vive el país.

Noticia en desarrollo.

LINK ORIGINAL: El Observador

Entornointeligente.com