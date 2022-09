«Emergencia en el Aire»: Una amenaza bioterrorista a bordo

Entornointeligente.com /

«Emergencia en el Aire» (Emergency Declaratión) es la nueva película surcoreana sobre un accidente aéreo con las participaciones de algunas de las estrellas de «Parasite» y «El Juego del Calamar».

La historia presenta al capitán de una tripulación y a un grupo de pasajeros quienes intentan sobrevivir a una emergencia de bioterrorismo a bordo del vuelo KI501.

Asimismo, durante el desarrollo del filme se exponen los diferentes escenarios de los personajes que encarnan dicha historia. También se reflejan los sentimientos encabezados por el pánico y el miedo de los pasajeros y sus familiares.

Del mismo modo, la trama acoge un tipo de accidente aéreo poco común con la aparición del bioterrorismo.

Por otro lado, la producción estuvo liderada por Han Jae-Rim («The King») y cuenta con la actuación de Song Kang-ho («Parasite»); Lee Byung-hum («El Juego del Calamar»); Kim Nam-gil («Those Who Read the Hearts of Evil»); Kim So-jin («The King») e Im Si-Wan («El Amor es la Meta»).

Si bien parece otro filme de un accidente aéreo, «Emergencia en el Aire» reúne aspectos diferentes, llenos de altos y bajos.

Tras recibir el aviso de una amenaza bioterrrorista, la tripulación descubre que un sospechoso se encuentra en el vuelo KI501. Posteriormente, confirman sus sospechas tras presenciar la muerte por causas desconocidas de un pasajero saludable. El pánico se hace presente en el aire y en la tierra.

Finalmente, «Emergencia en el Aire» una historia surcorena de drama, suspenso y acción llegará a los cines de Venezuela en los próximos días del mes de septiembre de 2022.

RONDA

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com