Emblemas descartan reducción de precios de los combustibles

Para los emblemas privados no existirían condiciones para la disminución de los precios de los combustibles a fines del presente mes de agosto, debido a que los derivados del petróleo volvieron a registrar un aumento considerable en sus precios internacionales, en los últimos días, según resaltó Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol, quien agregó que, a lo sumo, podrían mantenerse los costos como están actualmente en el mercado local.

El directivo de este emblema, uno de los que marcan tendencia en el mercado en cuanto a los precios de los combustibles que llegan al consumidor final, señaló como ejemplo que en la Argentina, un país caracterizado por subsidiar el precio de los combustibles, se produjo un aumento del 7% tan solo el lunes último.

«Yo no veo que existan condiciones para bajar los precios de los combustibles», arguyó y echó tinta sobre los medios de comunicación locales, que «siempre informan cuando bajan los precios internacionales, pero no cuando suben», según significó.

«Es más, en la Argentina, que se destaca por subsidiar el combustible –ustedes estarán al tanto de eso–, hubo un aumento importantísimo del 7%, que entró en vigencia este lunes, pero lo que llama la atención es que ningún medio menciona nada y es un aumento grande, en un país que se identifica por subsidiar todo. Entonces, bajar, no hay condiciones para bajar; (el precio internacional) está demasiado inestable. Nosotros estamos en la duda de qué va a ocurrir, pero bajar, no hay condiciones», sentenció. Agregó que, a lo máximo que se puede aspirar en estos momentos es a mantener inamovibles los precios actuales, pero solo en el caso de que no se produzca un nuevo aumento considerable en los precios internacionales.

No da la cara. Entre tanto, Última Hora le hizo la misma consulta a Denis Lichi, presidente de Petropar, pero este no respondió al mensaje enviado, a pesar de que lo leyó. Como ya es habitual, en los casos en que se debe hablar sobre temas delicados como el aumento o disminución del precio de los derivados del petróleo, el titular de la petrolera estatal nunca se deja encontrar o, simplemente, ignora los requerimientos de la prensa, pese a que miles de consumidores están pendientes de nuevas noticias.

