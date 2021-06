Embiid, multado con 35.000 dólares por una pelea en el sexto partido ante los Hawks

Entornointeligente.com / Nueva York.- El pívot camerunés Joel Embiid, de los Philadelphia Sixers, fue multado este domingo con 35.000 dólares por la NBA al considerar que su comportamiento durante el sexto partido de las semifinales de la Conferencia Este no fue el correcto cuando intensificó el enfrentamiento que sostuvo con el ala-pívot John Collins, de los Atlanta Hawks.

También fue suspendido con un partido el pívot reserva de los Hawks, el angoleño Bruno Fernando, por abandonar el banquillo y entrar al campo durante la discusión que se dio entre Embiid y Collins.

La liga hizo el anunció este domingo, horas antes que ambos equipos se enfrenten de nuevo para el séptimo y decisivo partido de la eliminatoria que está empatada a 3.

El ganador de la serie se enfrentará en la final a los Milwaukee Bucks que la pasada noche eliminaron a los Brooklyn Nets tras ganar a domicilio, el séptimo y decisivo partido, 111-115, en la prórroga.

La NBA dijo que la multa de Embiid fue por perseguir a «Collins de manera antideportiva y no cumplir con una entrevista de seguridad de la NBA luego de un incidente en la cancha».

El incidente ocurrió cuando quedaban 4:02 minutos en el último cuarto, cuando Embiid cayó sobre las piernas de Collins después de una falta ofensiva mientras intentaba anotar.

Collins empujó a Embiid fuera de él, pero luego el pívot All-Star camerunés se fue a buscar a Collins con las manos extendidas para seguir la confrontación mientras los compañeros de ambos equipos trataban de separarlos.

Luego, Fernando abandonó el área del banquillo durante el incidente, que ocurrió al lado del de Atlanta.

Collins y Embiid recibieron faltas técnicas por el altercado.

«Conseguí una técnica para eso, y no pensé que fuera una falta ofensiva. Solo estaba tratando de mantener la calma y tener las manos en alto. Y alguien me empujaba por la espalda y no entiendo por qué recibí una falta técnica», declaró Embiid después del partido.

El sábado, el entrenador interino de los Hawks, Nate McMillan, habló sobre la delgada línea entre jugar con intensidad y asegurarse de que las cosas no se salgan de control, a la vez que defendía la reacción de protección que tuvo Collins para evitar que el peso de Embiid sobre su pierna pudiese lesionarlo.

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com