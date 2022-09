Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Gêmeos de pais diferentes Mega-Sena IDH mundial Embarcação de passageiros naufraga e deixa mortos e desaparecidos na região de Belém Lancha estaria fazendo trajeto entre ilha do Marajó e Belém quando afundou na manhã desta quinta-feira. Por g1 Pará e TV Liberal

08/09/2022 11h44 Atualizado 08/09/2022

1 de 2 Após naufrágio na região de Belém, praia na Ilha de Cotijuba estava sendo usada para receber resgatados nesta quinta-feira — Foto: Redes sociais/Reprodução Após naufrágio na região de Belém, praia na Ilha de Cotijuba estava sendo usada para receber resgatados nesta quinta-feira — Foto: Redes sociais/Reprodução

Uma lancha carregada de passageiros, incluindo crianças e idosos, naufragou na manhã desta quinta-feira (8) na região de Belém . Bombeiros realizam buscas com embarcações e mergulhadores para encontrar pessoas desaparecidas na água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o naufrágio ocorreu próximo à praia da Saudade na Ilha de Cotijuba, por volta de 9h30.

Segundo moradores, corpos de pessoas que se afogaram chegaram a uma das praias da Ilha e também foram retirados da água por moradores da ilha belenense.

As autoridades não confirmaram até o início da tarde desta quinta-feira quantas pessoas estavam no barco, quantos desaparecidos e quantas mortes. A possível causa do naufrágio também não foi informada.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp Compartilhe esta notícia no Telegram

A Secretaria de Saúde de Belém (Sesma) está prestando atendimento aos resgatados.

«O Serviço Atendimento Móvel Urgência (Samu) está na área, por meio da ambulancha e das ambulâncias, ajudando no resgate das vítimas do acidente. A Sesma ainda não tem informações sobre a quantidade de vítimas deste acidente», informou em nota.

A embarcação fazia o trajeto entre o porto de Camará, na cidade de Cachoeira do Arari , no arquipélago de Marajó, para Belém .

Vídeos que circulam em redes sociais mostram relatos de algumas pessoas resgatadas dizendo que a embarcação afundou totalmente com pessoas dentro.

«A hélice parou no meio da baía [do Marajó] e o comandante alertou para ninguém se desesperar, mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular da lancha. Tinha muito idoso e criança na lancha «, relatou um dos passageiros após se salvar.

Segundo moradores da região de Cotijuba , por volta das 11h30 ainda havia passageiros à deriva. Moradores da região fizeram postagens em redes sociais pedindo ajuda a pessoas que tenham embarcações para ajudar no resgate dos passageiros.

2 de 2 Ambulanchas ajudam no socorro às pessoas resgatadas após naufrágio na região de Belém — Foto: TV Liberal/Reprodução Ambulanchas ajudam no socorro às pessoas resgatadas após naufrágio na região de Belém — Foto: TV Liberal/Reprodução

Segundo a prefeitura de Belém, os sobreviventes estão sendo levados à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha de Cotijuba e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci e da UBS Marambaia, as duas na região continental da capital paraense.

A Agência Distrital de Outeiro (Arout) também acompanha a situação. «Assim que obteve informações iniciais sobre o caso, acionou as autoridades competentes como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Grupamento Fluvial, todos do Governo do Estado», informou em nota.

O g1 também procurou a Capitania dos Portos e aguarda retorno.

Outros incidentes com barcos na mesma região

Na terça-feira (6), o Terminal Hidroviário de Belém teve tumulto após uma confusão gerada pelo retorno de um navio que fazia a travessia para o Marajó retornar ao porto por apresentar problemas .

Na segunda (5), outra embarcação também teve problemas e transferiu os passageiros para outro barco no meio do rio.

O g1 solicitou informações sobre as fiscalizações para a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará e aguarda retorno.

Veja mais notícias do estado no g1

VÍDEOS com informações do Pará :

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com