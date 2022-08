¿Embarazo complicado? Yulbert explica porqué se ausentó de las historias de Instagram (+Video)

Entornointeligente.com /

La esposa de Marko, Yulbert Zambrano dio detalles acerca de su embarazo luego de revelar al público la noticia en redes sociales. Cabe destacar que, el actor y comediante criollo Marko se enteró recientemente que sería padre por segunda ocasión al lado de su esposa Yulbert Zambrano, agregando que la noticia se la hizo saber el cantante Tito El Bambino quien le hizo esta revelación con ayuda de la futura mamá tras filmar un video para informarle el importante acontecimiento.

En este caso, Zambrano reveló a sus seguidores cómo se encuentra en su tercer embarazo, agregando que ya ha pasado por dos gestaciones, la de Amor y la de su primera hija Valeri de una relación anterior a la del artista. Por ende reveló « Como ya saben la noticia, yo estaba un poquito perdida de las historias, casi no he hablado en las historias todos estos días porque he estado en esos síntomas del embarazo que te da sueño, que siempre estás cansada, que tienes la mente en blanco, pues más o menos esos han sido los síntomas, nada grave».

Seguidamente, tras tranquilizar a los fanáticos sobre el avance de su embarazo, Zambrano concluyó mostrando algunas de las reacciones de sus amistades cuando se enteraron sobre su embarazo de Marko.

View this post on Instagram

A post shared by Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com