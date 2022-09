Embajador de Venezuela en Colombia: «Tenemos varias propiedades que vamos a rescatar»

Entornointeligente.com /

La sede de la embajada venezolana en Bogotá se encuentra en precarias condiciones físicas, tras permanecer desocupada desde 2019.

BOGOTÁ — El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, aseguró a la Voz de América que varias propiedades serán rescatadas en Bogotá, tras ser cuestionado sobre la sede de la embajada de su país en Colombia , la cual se encuentra actualmente prácticamente en ruinas.

​»Estamos en empeño de resolver todo y poder estar en condiciones activas; en Bogotá tenemos varias propiedades históricas que vamos a rescatar después del irresponsable maltrato y afectación mezquina», señaló el funcionario, en conversación a través de mensajes de WhatsApp.

También lea Embajador de Venezuela en Colombia presenta credenciales ante la cancillería La sede de la embajada de Venezuela en Colombia se encuentra en precarias condiciones físicas y el mayor abandono, pues permanecía desocupada desde 2019 tras el rompimiento de las relaciones bilaterales.

Plasencia también confirmó a la VOA que se encuentra despachando desde un edificio al norte de la ciudad.

La normalización de relaciones entre Venezuela y Colombia empezó a concretarse el mes pasado con la llegada de los nuevos embajadores a las capitales de ambos países.

Más de dos millones de venezolanos residen en Colombia, algunos de ellos esperan retomar trámites y ser atendidos en su embajada.

