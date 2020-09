Embajador de Guaidó en Canadá fue recibido por el Despacho de Michelle Bachelet

Entornointeligente.com /

Embajador Orlando Viera-Blanco fue recibido por el Despacho de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU

En el marco de su visita a Ginebra en la cual sostendrá encuentros con la Representante de Canadá ante las Naciones Unidas y Embajadores del Grupo de Lima, Embajador Viera-Blanco sostuvo un encuentro diplomático con representantes de la Oficina Del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Centro de Comunicación Nacional

” Pudimos conversar sobre la situación de nuestros retornados a Venezuela, especialmente los casos de estigmatización, aislamiento, persecución y maltrato a compatriotas intentando regresar al país. Connacionales que han sido apodados de “bioterroristas” por el régimen de Caracas. Igualmente fue propicia la ocasión para hablar sobre el riesgo de contagio de COVID-19 de los encarcelados, la justicia parcializada y la negativa de investigar y castigar delitos de lesa humanidad “, informó el diplomático”.

Autoridades diplomáticas en Ginebra han requerido obtener mayor información sobre los detalles de las elecciones convocadas por Maduro el próximo mes de diciembre, y por qué dichas elecciones podrían considerarse fraudulentas. El diplomático se reunirá igualmente con la representante de Canadá ante las Naciones Unidas, para revisar asuntos de justicia universal y las remisiones incoadas por 5 países de Suramérica más Canadá.

Recientemente Michelle Bachelet hizo su declaración oral sobre incidencias de violación de DDHH denunciando entre otras cosas, su preocupación por “ejecuciones extrajudiciales, nuevos casos de persecución a periodistas y médicos más incidentes relacionados con represión a las protestas, allanamientos y encarcelamientos sin orden judicial.

El Embajador también tiene pautadas ir a Paris desde donde dará impulso a procesos en la Corte Penal Internacional.

View this post on Instagram

En el marco de su visita a Ginebra en la cual sostendrá encuentros con la Representante de Canadá ante las Naciones Unidas y Embajadores del Grupo de Lima, Embajador @orlandovierablanco sostuvo un encuentro diplomático con representantes de la Oficina Del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.⁣ ⁣ “Pudimos conversar sobre la situación de nuestros retornados a Venezuela, especialmente los casos de estigmatización, aislamiento, persecución y maltrato a compatriotas intentando regresar al país. Connacionales que han sido apodados de “bioterroristas” por el régimen de Caracas. Igualmente fue propicia la ocasión para hablar sobre el riesgo de contagio de COVID-19 de los encarcelados, la justicia parcializada y la negativa de investigar y castigar delitos de lesa humanidad”, informó.⁣ ⁣ El diplomático se reunirá igualmente con la representante de Canadá ante las Naciones Unidas, para revisar asuntos de justicia universal y las remisiones incoadas por 5 países de Suramérica más Canadá.⁣ ⁣ El Embajador también tiene pautadas ir a Paris desde donde dará impulso a procesos en la Corte Penal Internacional.⁣ ⁣ ⁣ #CCN #Presidencia #Venezuela #Embajador #Canadá #ONU #Informe #DDHH #COVID19 #Retornados #CPI #GrupoDeLima #Régimen #Dictadura

A post shared by Centro Comunicación Nacional (@presidencia_ve) on Sep 28, 2020 at 7:23am PDT

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com