Embajada de Japón inaugura Centro de Rehabilitación de la ADR en Dajabón

DAJABÓN. — La Embajada de Japón en República Dominicana desarrolló la ceremonia de inauguración del proyecto de construcción de un Centro de Rehabilitación para la Atención Integral de Personas con Discapacidad en Dajabón, correspondiente al Programa de "Asistencia Económica No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana" del Gobierno del país asiático. La presente donación, equivalente a US$88,934 dólares, consiste en la ampliación y la adecuación de la edificación existente del Centro de Rehabilitación de la ADR en Dajabón, en la cual anteriormente no era posible brindar ciertos servicios que requerían los pacientes y usuarios debido a la falta de instalaciones. Los nuevos espacios que se han construido incluyen un área de Terapia Física, un área de Terapia Ocupacional, un cubículo de masaje, entre otros. A través de este proyecto, se espera mejorar la calidad de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad, no solo en Dajabón, sino en toda la región Noroeste. "Ha sido invaluable la colaboración de la Embajada Japonesa a la ADR, la cual se inició en 1987 con la asignación de voluntarios japoneses, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), desde ese momento su Gobierno no ha dejado de encender la antorcha de la solidaridad y el compromiso con nuestra entidad", afirma Arturo Pérez Gaviño, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Por otro lado, el embajador del Japón, Excelentísimo Señor Hiroyuki Makiuch aseguró que "mediante esta modalidad de Cooperación Económica No Reembolsable o Donación del pueblo japonés al pueblo dominicano, el Gobierno del Japón desea contribuir al mejoramiento y desarrollo de la sociedad dominicana, y al mismo tiempo, estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación existentes entre Japón y República Dominicana". El impacto del proyecto se focaliza en asegurar instalaciones más amplias, adecuadas y funcionales para facilitar la ejecución de servicios, la evaluación y el diagnóstico para la atención directa de personas con limitaciones físicas o intelectuales que presentan diversas patologías y secuelas. Estuvieron presentes Sonia Mateo y Darío Zapata, senadora y diputado de la provincia Dajabón, así como Leonardo Ariza, director de operaciones de la ADR Sede Central, Georgina Estévez, presidente del Consejo de Gestión de la ADR en esta comunidad. 1 de 5 Sobre el Centro La edificación construida con la ampliación y el remozamiento realizado consta de 312 mt2 en solar con una extensión de 420 mt2. Está edificada en bloques, techo en hormigón, piso de cerámica, ventanas de vidrio, divisiones interiores en sheetrock, puerta principal en vidrio y enrollable en metal, puertas interiores de poli metal. La edificación comprende las siguientes características: dos consultorios (uno para Fisiatría, Ortopedia y Terapia del Lenguaje, distribuidos por días de atención y un segundo consultorio para Psicología y Terapia del Lenguaje); tres áreas para Terapia Física una de las cuales consta de siete (7) cubículos de tratamientos individuales, incluyendo el de Hidroterapia; área para pacientes de condiciones y la otra para el gimnasio terapéutico. El local consta además de una sala de Terapia Ocupacional, con áreas de AVD (actividades de la vida diaria adaptada), una sala para Intervención Temprana, sala de espera y recepción, área para atención a los usuarios, departamento de Trabajo Social, espacios para facturación de seguros y caja, oficina administrativa con baño, oficina de contabilidad. Un baño para empleados y dos para usuarios (hombre y mujer), así como una sala de reuniones, área de cocina, lavandería y de almacén. Con esta apertura la ADR proyecta un crecimiento significativo en sus atenciones estimándose entre 800 a 1,000 usuarios de nuevo ingreso por año, para un promedio de 66 a 83 personas con limitaciones, cada mes. Durante 2018 con la prestación de servicios en esta localidad, fue posible la atención de 652 personas con discapacidad en condiciones de nuevo ingreso, para un aumento de un 35% respecto al nivel de atención alcanzada en 2017 y un 81.5% de la proyección estimada. LINK ORIGINAL: El Caribe

Entornointeligente.com