Embajada de Indonesia emite comunicado sobre caso de connacionales

-La Embajada de la República de Indonesia en Lima expresa su profundo pesar por el fallecimiento del señor Rodrigo Ventocilla Ventosilla. -No existió discriminación alguna en contra del ciudadano peruano durante el arresto, detención e investigación. Asimismo, se le otorgaron sus derechos como sospechoso, incluyendo el de comunicarse con su familia, acceder a abogados y servicios de salud. -El señor Ventocilla fue detenido por llevar la sustancia Delta-9- Tetrahidrocannabinol/marihuana en brownies, pastillas y caramelos de gelatina con un peso total de 230,93 gramos. Según la ley indonesia sobre estupefacientes, todas las personas en Indonesia tienen prohibido poseer o consumir estupefacientes de clase I (marihuana) para cualquier fin. Como es de conocimiento público, Indonesia mantiene una política de tolerancia cero respecto a la posesión de estupefacientes, drogas y sus derivados. -Desde su detención, el 7 de agosto de 2022, la Policía de Indonesia notificó a la Embajada del Perú en Yakarta, la cual ha dado seguimiento directo para proteger a sus ciudadanos. -Desde que Ventocilla fue arrestado y durante su detención, Sebastián Marallano Fernández Dávila, esposo, fue autorizado a siempre acompañarlo por consideraciones humanitarias ya que Rodrigo presentaba problemas de salud mental. Es decir, no existió arresto ni detención a Marallano. -Durante la investigación policial, el ciudadano peruano tuvo la oportunidad de comunicarse con su familia a través de un abogado utilizando su propio teléfono. Asimismo, la comunicación pudo realizarse a través del celular de su esposo. -El 8 de agosto de 2022, los dos ciudadanos peruanos experimentaron vómitos y fueron llevados inmediatamente al Hospital Bhayangkara para recibir primeros auxilios y se les diagnosticó que los vómitos se debían a la ingesta de drogas/medicamentos (sertralina, quetiapina, bupropión). -El 9 de agosto de 2022 fueron remitidos al Hospital General Central de Sanglah para recibir tratamiento intensivo, pero desafortunadamente Rodrigo falleció el 11 de agosto de 2022. El parte médico indicó que la causa inmediata de la muerte del paciente fue insuficiencia orgánica múltiple causada por la intoxicación de sertralina, bupropión y quetiapina, y otras causas de muerte fueron la intoxicación por consumo de marihuana y benzodiacepina. -Según el señor Marallano, decidieron consumir una sobredosis de pastillas por invitación de Ventocilla hasta que finalmente vomitaron. El 13 de agosto de 2022, Sebastián también hizo una declaración escrita al respecto. -En cuanto a la autopsia, existe una declaración escrita (con fecha 19 de agosto de 2022) del representante de la familia de Ventocilla en la que se afirma que la familia se negó a realizar la autopsia al cuerpo del fallecido. -El cuerpo del ciudadano fue entregado a los representantes de su familia en Bali, el 19 de agosto de 2022, y su repatriación está prevista para el 29 de agosto de 2022. -La Embajada de la República de Indonesia en Lima se pone a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para facilitar información adicional que considere necesaria. (FIN) JCR También en Andina: El jefe del Estado, Pedro Castillo, recibió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2022 – 2023. ?? https://t.co/IuuDD2t1EH pic.twitter.com/ySfu5Anilr

Publicado: 29/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

