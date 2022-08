Embaixadores relatam 'alívio' com defesa enfática das urnas na posse de Moraes

Entornointeligente.com /

17/08/2022 09h43 Atualizado 17/08/2022

Embaixadores convidados para a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relataram que a cerimônia foi cercada de simbolismos e de gestos que reforçaram a confiança deles no sistema eleitoral brasileiro.

Os embaixadores são observadores internacionais das eleições brasileiras. No mês passado, foram convidados para uma reunião em que o presidente Jair Bolsonaro espalhou desinformação sobre as urnas já desmentida por órgãos oficiais.

Por causa dessa conduta, o Ministério Público eleitoral pediu que o presidente seja multado e que o vídeo da reunião seja retirado do ar .

Entre embaixadores, houve uma sensação de alívio e de que há uma clara união das autoridades brasileiras sobre a transparência e segurança do nosso sistema eleitoral.

Segundo esses observadores internacionais , a intensidade dos aplausos a Moraes surpreendeu e foi interpretada como um gesto contundente de apoio ao judiciário.

Sobre a presença de Bolsonaro, após ataques às urnas, o gesto foi visto de forma positiva, apesar de os embaixadores terem observador que as expressões de Bolsonaro mostravam às vezes tédio ou incômodo.

Em discurso durante sua posse como presidente do TSE, Moraes fez uma defesa da urna eletrônica e do sistema eleitoral e foi aplaudido de pé pelos mais de 2 mil convidados no plenário da Corte.

Ele foi aplaudido também em outros momentos, como quando criticou a disseminação de informações falsas (fake news) e afirmou que liberdade de expressão não é «liberdade de destruição da democracia».

