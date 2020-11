Covid-19: Madeira encerra discotecas e reduz horários de bares e restaurantes

Entornointeligente.com /

A videoconferência desta quarta-feira à tarde, em que o Governo Regional da Madeira anunciou novas medidas de combate à pandemia de covid-19 no arquipélago, começou com a transmissão de vídeos e imagens da animação nocturna do passado fim-de-semana em espaços de diversão na Baixa do Funchal.

As imagens, que têm circulado nas redes sociais, mostram grupos de jovens a dançar numa discoteca e um aglomerado de pessoas a encher uma rua de bares. Sem máscara nem distanciamento físico.

Madeira: máscaras na rua a partir dos seis anos e turistas a pagar quartos de hotel se tiverem de ficar em quarentena Mais populares A América em cacos: a vitória-derrota de Joe Biden O que sabemos até agora sobre as eleições presidenciais dos EUA? i-album Eleições EUA 2020 A contagem de votos continua, numa América que ainda não sabe que presidente escolheu “Os jovens têm direito a se divertir, mas isto são comportamentos de risco que não podemos permitir no actual contexto”, justificaria, depois, já no final da conferência, o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, enquadrando as imagens do fim-de-semana.

Por isso, não foi de estranhar que as principais medidas anunciadas incidam precisamente sobre estabelecimentos de diversão. Para começar, as discotecas serão encerradas durante os próximos 30 dias. Bares e similares passam a fechar às 24h, mais uma do que os restaurantes

“Será reforçada a fiscalização pela PS, GNR e ARAE [o equivalente regional da ASAE]”, avisou Albuquerque, explicando que a fiscalização será feita tanto no interior (proibição de mais de cinco pessoas juntas, excepto familiares; obrigação de uso de máscara e álcool gel), como no exterior (proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública)

Lotações encolhidas Teletrabalho obrigatório regressa, mas fica em aberto quem paga as despesas As medidas, que entram em vigor esta sexta-feira, prevêem a redução da capacidade máxima de lotação de vários espaços. Igrejas e restantes locais de culto passam a ter apenas um terço da capacidade. Os transportes públicos vão circular com dois terços da lotação, e parques infantis, casino, cabeleireiros, actividades marítimo-turísticas e ginásios vão funcionar pela metade

O pacote de restrições anunciado abrange ainda a fiscalização de ajuntamentos de alunos à porta de escolas, e a suspensão durante 30 dias de todas as competições desportivas regionais, e a proibição de equipas (ou atletas individuais) participarem em competições nacionais não profissionais

Preocupação com viagens e estudantes Sublinhando que não se trata de um confinamento, Albuquerque rejeitou a obrigação de teletrabalho para a Administração Pública e garantiu a manutenção de aulas presenciais, mas pediu cuidados redobrados a todos

Um dos maiores riscos para potenciais contágios são as viagens realizadas por residentes. Neste sentido, apelamos à consciência cívica de todos os madeirenses e porto-santenses para limitarem aos estritamente necessário as suas deslocações para fora da região nos próximos 30 dias", disse o chefe do executivo regional, adiantando que desde o início de Julho, quando o aeroporto reabriu sem restrições, o Funchal já custeou a realização de perto de 200 mil testes PCR: 150 no aeroporto madeirense e os restantes no continente

Com os números da pandemia a subirem no arquipélago – quase duplicaram em Outubro, passando de 228 no dia 1 para 447 casos confirmados no final do mês –, nas próximas semanas a principal preocupação das autoridades madeirenses é o regresso dos estudantes universitários que frequentam estabelecimentos no continente. O executivo vai testar todos à chegada, realizando um segundo teste entre o quinto e o sétimo dia após a aterragem na Madeira

O último boletim epidemiológico, emitido terça-feira, do Instituto de Administração da Saúde regional dava conta de 485 casos confirmados de covid-19 (mais 14 do que no dia anterior), sendo que desses 197 permanecem activos. A pandemia provocou uma morte na Madeira. Foi no início deste mês, uma mulher de 94 anos

