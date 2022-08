Emanuel Macron alerta os franceses sobre «o fim da abundância»

Entornointeligente.com /

O Presidente francês, Emmanuel Macron, alertou hoje os franceses sobre «a grande mudança» no mundo que marca «o fim da abundância» e da «imprudência» durante um discurso aos seus ministros, em Paris.

«É uma grande mudança que vivemos», declarou o chefe de Estado francês, ao avaliar a recente «série de crises graves», como a guerra na Ucrânia e a seca, antes da reunião do Conselho de Ministros.

«O momento em que vivemos parece estar estruturado por uma série de crises graves (…) e pode ser que alguns pensem que o nosso destino seja o de administrar perpetuamente crises ou emergências. Da minha parte, acredito que aquilo que estamos a passar trata-se de uma grande mudança ou uma grande reviravolta» , declarou Emmanuel Macron durante um discurso diante dos seus ministros.

Subscrever Assim, perante esta situação, Macron assinalou que os franceses «podem reagir com grande ansiedade» e exortou os membros do governo que «digam coisas», que «as nomeiem com grande clareza e sem catastrofismo».

«Espero que o governo respeite a palavra dada e os compromissos que assumimos com a nação», acrescentou.

«O que espero poder fazer nas próximas semanas e meses é reafirmar uma unidade muito forte do governo, das forças da maioria» em torno de «um curso que nos permita consolidar a nossa soberania, a nossa independência francesa e a europeia», declarou.

Perante «a ascensão de regimes não liberais» e «o fortalecimento de regimes autoritários», o Presidente francês pediu aos seus ministros que sejam «sérios», «credíveis» e não cedam à tentação da «demagogia».

«É fácil prometer tudo e qualquer coisa, às vezes dizer tudo e qualquer coisa. Não vamos ceder a essas tentações, à demagogia. Estas florescem hoje em todas as democracias, num mundo complexo que causa medo. Pode sempre parecer atraente dizer o que as pessoas querem ouvir (…), mas primeiro é preciso raciocinar perguntando-se se é eficaz e útil», acrescentou Macron.

