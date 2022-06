Entornointeligente.com /

12/06/2022 22h26 Atualizado 12/06/2022

Em vídeo gravado durante a pandemia, Bruno Pereira denunciava perigo que presença de invasores representava para indígenas do Vale do Javari

Garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais, traficantes: são muitos os invasores em busca das riquezas do Vale do Javari . Grupos criminosos que ameaçam povos isolados e atacam defensores da floresta.

A repórter Sônia Bridi explica por que a região, na fronteira com o Peru, se tornou um dos locais mais perigosos da Amazônia.

«Meu nome é Bruno Pereira, sou servidor da Funai licenciado e ex-coordenador geral de Índios Isolados de Recente Contato do órgão, com atuação por aproximadamente dez anos na terra indígena Vale do Javari. O primeiro passo é conseguir dar proteção ao território. É conseguir que se retire desse território qualquer tipo de invasor, e pessoas não autorizadas não ingressem nessa região», disse o indigenista.

O vídeo, que não havia sido divulgado, foi gravado por Bruno durante a pandemia para denunciar o perigo que a presença de invasores representava para a segurança dos indígenas que vivem no Vale do Javari.

Bruno e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos na Amazônia. Eles foram vistos pela última vez no domingo (5).

Bruno dedicou boa parte da carreira ao Vale do Javari, que tem a maior concentração de indígenas isolados do mundo. Muitos desses grupos já tiveram a experiência de contato – e escolheram se enfiar na selva, voltar às origens, para escapar das doenças e da violência que acompanharam a aproximação. Mas, nos últimos anos, a floresta onde eles buscam segurança vem sendo atacada por muitos grupos criminosos.

A última grande operação conjunta da Funai , Ibama e da Polícia Federal na terra indígena foi em 2019. Bruno ainda era o coordenador de Índios Isolados. Em várias incursões pelo território, havia ajudado a mapear o crime – o que possibilitou, por exemplo, a destruição de mais de 50 balsas de garimpo no Rio Jutaí.

Depois da operação, Bruno foi exonerado do cargo. Acabou pedindo licença sem remuneração. Na Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, bruno ajudava a identificar e combater ameaças.

No vídeo que gravou em 2020, ele denunciou a volta dos garimpeiros àquela região menos de um ano depois da operação. Bruno alertava também para o risco criado pela presença de caçadores e pescadores ilegais.

Até quem deveria garantir a segurança dos indígenas sofre com a falta de segurança. O Fantástico obteve acesso a um documento assinado por servidores da Funai , entre eles Bruno, enviado à Defensoria Pública da União, ainda em 2019, detalhando uma série de ataques com armas de fogo contra os funcionários públicos em sedes da Funai na região.

O documento diz que apesar de terem sofrido oito ataques a bala em pouco mais de 12 meses, não houve providências para garantir segurança por parte da administração da Funai .

Um desses ataques foi o assassinato do indigenista Maxciel Pereira dos Santos, em Tabatinga. Quase três anos depois de Maxciel ter sido executado, ninguém foi preso pelo crime.

Veja os detalhes na reportagem completa no vídeo acima.

