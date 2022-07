Entornointeligente.com /

Em vídeo de 12 de julho, Aras diz que a PGR monitora eventuais 'distúrbios' em atos de rua Procurador-geral da República postou nesta terça-feira (26) trechos de uma conversa com parlamentares da oposição. Ele afirmou ainda que a PGR faz acompanhamento sobre manifestações em todo o país. Por g1 — Brasília

26/07/2022 11h33 Atualizado 26/07/2022

Em vídeo gravado no dia 12 de julho e divulgado nesta terça-feira (26) o procurador-geral da República, Augusto Aras, diz que o Ministério Público está «atento» a eventuais «distúrbios» em atos de rua no período eleitoral.

O vídeo, editado, exibe trechos de declarações de Aras durante uma reunião com parlamentares de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Aras diz que PGR está atenta a eventuais atos de violência

Na gravação, Aras diz: «O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público dos estados, o Ministério Público do Distrito Federal e o Ministério Público do Trabalho, naquilo que lhe cabe, todos nós já estamos atentos a eventuais movimentos, espontâneos ou não da sociedade civil, no que toda a possibilidade de violência».

Em outro trecho, o procurador-geral afirmou que a PGR monitora, em todos o país, eventuais focos de instabilidade.

«Esse é um trabalho de investigação. Esse é um trabalho que nós estamos monitorando em todo o Brasil», completou.

