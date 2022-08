Em Pequim, os donos despedem-se dos animais num funeral quase humano

Entornointeligente.com /

Um cão sem vida , acompanhado dos donos num cenário de homenagem: uma vela a arder, uma fotografia e os seus brinquedos favoritos. Na China, a indústria dos funerais de animais de estimação está a crescer exponencialmente: o mercado já valia aproximadamente 43 mil milhões de euros em Dezembro de 2020 e espera-se que atinja os 64 mil milhões em 2023.

Há mais de mil empresas chinesas a oferecer este serviço. Dependendo da raça e peso do animal, o preço mais baixo fixa-se nos 860 euros.

«Recebemos entre 800 a mil marcações de funerais todos os anos. A maior parte dos nossos clientes marca o serviço um dia depois de o animal morrer. Está relacionado com as necessidades dos donos, não tem nada a ver com o festival», diz Wang Yinghao, co-fundador da funerária Rainbow Planet, referindo-se ao Hungry Ghost Festival, que se celebra anualmente e onde prevalece a crença que, durante o evento, os espíritos atormentados deambulam pela Terra. É também a altura em que os vivos relembram e celebram os mortos.

Estas cerimónias quase se assemelham às humanas. Na Rainbow Planet, os donos despedem-se dos animais , antes de eles serem transportados, dentro de caixões, para o local onde serão cremados. Antes de partirem, carimbam as suas patinhas e emolduram-nas — criando assim uma memória eternizada.

O corpo de um gato na Rainbow Planet, empresa de serviços fúnebres para animais de estimação em Pequim EPA/WU HAO Fotos de animais que passaram pela Rainbow Planet, em Pequim EPA/WU HAO Fotos e as cinzas de um animal que passou pela Rainbow Planet, em Pequim EPA/WU HAO O corpo de um gato na Rainbow Planet, empresa de serviços fúnebres para animais de estimação em Pequim EPA/WU HAO Um membro da equipa prepara caixões EPA/WU HAO O corpo de um gato na Rainbow Planet, empresa de serviços fúnebres para animais de estimação em Pequim EPA/WU HAO Membros da equipa preparam um funeral EPA/WU HAO Uma dona despede-se do seu gato EPA/WU HAO Um membro da equipa carimba a pata de um animal EPA/WU HAO Donos despedem-se do seu cão EPA/WU HAO Fotografia de uma dona que se despede do cão EPA/WU HAO Um «altar» com alguns dos animais que já passaram pela Rainbow Planet, em Pequim EPA/WU HAO Um dono despede-se do seu cão EPA/WU HAO Donos despedem-se do seu animal EPA/WU HAO Donos despedem-se do seu animal EPA/WU HAO Donos despedem-se do seu animal EPA/WU HAO Donos despedem-se do seu animal EPA/WU HAO Um caixão é transportado EPA/WU HAO A Rainbow Planet, funerária de animais, em Pequim EPA/WU HAO Um membro da equipa limpa o corpo de um gato EPA/WU HAO Dono despede-se do seu cão EPA/WU HAO

