Em NY, Bolsonaro insiste ser 'imbrochável', visto por QG como tiro no pé entre mulheres Assessores do presidente avaliam que o coro puxado em Brasília no 7 de Setembro impediu que o evento – principal agenda antes da eleição – fosse um sucesso político.

21/09/2022 11h12 Atualizado 21/09/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura oficial da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) — Foto: NIYI Fote/TheNews2/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura oficial da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) — Foto: NIYI Fote/TheNews2/Estadão Conteúdo

A equipe de campanha de Jair Bolsonaro ( PL ) apostava que os eventos de 7 de Setembro – principal agenda política antes da eleição – tinham tudo para ser um sucesso político.

Mas, ao puxar o coro de «imbrochável» – e voltar a usar o termo durante a viagem a Nova York, na terça-feira (20) – o presidente pode ter se empurrado também para um caminho sem volta de rejeição entre as mulheres.

«Além de imbrochável, eu sou outras coisas também», disse o presidente a apoiadores numa churrascaria após fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ( ONU ).

Pesquisas qualitativas feitas pelo QG da reeleição já haviam identificado a postura machista do presidente em 7 de Setembro como um dos motivos para a rejeição das eleitoras a Bolsonaro não baixar .

Estudos feitos pelo cientista político analista Felipe Nunes, da Quaest, vão na mesma linha.

Nunes afirma que Bolsonaro se «destruiu» ao puxar o coro de «imbrochável» em 7 de Setembro, e que a campanha parece não compreender que «não se trata dele, mas delas.»

Nos grupos de mulheres ouvidos pela Quaest, o tema «imbrochável» domina .

Nas pesquisas de grupos, Nunes dá exemplo de como a fala de Bolsonaro incomodou mulheres. Ele relata que uma senhora chegou a dizer que se seu marido falasse «uma coisa dessas na minha frente, eu acabava com ele em casa».

«Ou seja, é ruim para o homem e para mulher – é sutil e ele [Bolsonaro] parece não entender isso».

As pesquisas qualitativas feitas pela campanha de Lula também já haviam identificado essa reação ao comportamento de Bolsonaro. A equipe do petista acredita ser difícil para o presidente desfazer o estrago no eleitorado feminino.

