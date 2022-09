«Em Montemor-o-Novo o Terras Sem Sombra vai mostrar dois tesouros do país»

Entornointeligente.com /

Conheci José António Falcão, historiador que é também sinónimo do Festival Terras sem Sombra, há uns anos, num almoço na Embaixada da Hungria, um palacete com vista para o Tejo. Agora, por coincidência, tomamos este brunch, na realidade um lanche, no restaurante Este e Oeste, no Centro Cultural de Belém, com esplanada virada para o rio. «É um sítio com vistas sobre o Tejo, numa zona arejada, de que gosto muito, pela sua relação com o património e a natureza. O restaurante oferece uma ementa variada, que faz pontes entre o Ocidente e o Oriente, há um atendimento simpático dos clientes e os preços estão ao alcance do salário cada vez mais exíguo de um funcionário público. No CCB sinto-me em casa, é um magnífico equipamento cultural», diz José António, explicando a escolha. Claro que contou igualmente não ser muito longe do local habitual de trabalho, no Ministério da Cultura, no Palácio da Ajuda.

Mas se o Tejo está à vista, o grande tema da nossa conversa vai além dele, literalmente, pois é o Alentejo, nomeadamente o Terras sem Sombra, um conceito único, que conheço muito bem, e que junta música clássica e contemporânea com património e biodiversidade e tem marcado a maior região de Portugal. No fim de semana de 17 e 18 de setembro o festival, que já vai na 18.ª edição, estreia-se em Montemor-o-Novo e o seu diretor confessa que as expectativas são elevadas: «Voces Caelestes e Os Músicos do Tejo prepararam, com muito cuidado, um programa excecional, que reflete bem o minucioso trabalho de Sérgio Fontão, Marcos Magalhães e Marta Araújo. O local escolhido é também um sítio emblemático do Alentejo, a igreja do Convento de São Domingos. Além disso, vão ser abertas novas perspetivas para o conhecimento de dois tesouros do país, a Gruta do Escoural, com a paisagem arqueológica envolvente, e a serra de Monfurado. Faz parte da missão do festival Terras sem Sombra dar a conhecer as referências do património nacional, e estas são algumas delas.»

Pausa para que nos coloquem na mesa as bebidas, sumo de manga e laranja para o meu convidado, limonada para mim. Para petiscar, foccacia e uma bruschetta de mozarela e tomate-cereja. Confesso a José António que estou com um final de dia mais complicado por causa das notícias sobre a saúde de Isabel II, pois se esta morresse – como acabou por acontecer – teria de ajudar numa edição especial do DN dedicada à rainha de Inglaterra, cuja primeira visita a Portugal, em 1957, permitiu ao jornal uma reportagem fotográfica que é um dos tesouros do nosso arquivo. Concordamos, claro, no peso simbólico da figura, uma mulher extraordinária que reinou mais de 70 anos e que era popular mundo afora. José António lembrou que ela era «uma amiga do nosso país».

Subscrever De novo focados no próximo fim de semana em Montemor-o-Novo, que é a terra dos meus sogros, Daniel e Joaquina Tecedeiro, fico a saber o programa, que é gratuito e aberto a todos, sejam filhos da terra ou visitantes: «Sábado, 17, vamos encontrar-nos às 17h00 na Gruta do Escoural, para percorrermos esta e o território envolvente – a gruta não é uma peça isolada, faz parte de um habitat complexo, digno de atenção. Temos o privilégio de ser orientados por três grandes conhecedores do local, os arqueólogos António Carlos Silva, Carlos Carpetudo e Rui Mataloto. Às 21h30 será o concerto no Convento de São Domingos, em Montemor. Domingo, 18, às 9h30, partimos do Cineteatro Curvo Semedo, em autocarro, para a descoberta da serra de Monfurado, tendo como guias dois investigadores do montado, Ana Fonseca e José Mira Potes, outro elenco de exceção.»

Um dia, numa entrevista de vida, José António, hoje com 61 anos, contou-me ser lisboeta mas descendente pelos quatro costados de alentejanos. Nasceu em Lisboa por razões clínicas, mas o Alentejo foi sempre, e cito, «a luz dos seus olhos». E quando lhe perguntei sobre a zona de origem familiar, respondeu-me: «Sou uma espécie de síntese dos quatro Alentejos. Hoje o que chamamos Alentejo central e que chamávamos Alto Alentejo, de Évora e do seu hinterland, que é a região da minha mãe, mas que também tinha ligação ao que chamamos hoje Alto Alentejo, Portalegre, Elvas, Campo Maior, e por outro lado muito o Baixo Alentejo, com epicentro em Beja, e o Alentejo litoral, onde não há uma capital bem definida.»

Alentejano, pois, pelas raízes familiares, mas também pelas temporadas passadas em criança com os avós, que define como «lavradores», mas admite que outros prefiram dizer latifundiários. Mora, Santiago do Cacém, Sines, Odemira, Alcácer do Sal, Grândola, Évora e um pouco de Beja eram sítios por onde circulava, pois lá existem propriedades familiares. O próprio pai, Eduardo Falcão, engenheiro agrónomo, especializado em hidráulica agrícola, decidiu um dia voltar ao Alentejo para ser funcionário público e também cuidar das terras que viriam a ser dele e da mulher, Maria de Lurdes Mexia.

Profundo conhecedor do Alentejo, dos vários Alentejos, e ainda por cima historiador de créditos firmados, José António tem condições para me ajudar a compreender melhor a especificidade de Montemor-o-Novo, que é muito mais do que o castelo em ruínas, a Praça de Touros ou a Feira da Luz . «Montemor é um concelho vasto, que se situa num corredor estratégico para o país. Não podemos compreender a história de Portugal, desde um período anterior à nossa existência como nação até à PAC, sem considerarmos Montemor. Mas a cidade e a sua envolvente não contam só pela posição privilegiada, adquiriram um peso específico no quadro regional e nacional. Basta pensar no período dos séculos XV e XVI, em que a povoação atingiu a sua fase de maior opulência, tornando-se um epicentro do comércio regional e beneficiando da presença da Corte, em Évora. Aqui se realizaram as Cortes de 1495, nas quais D. Manuel I adotou a decisão de intensificar as navegações na direção da Índia – um passo decisivo para a globalização. Aqui nasceram ou viveram figuras que tiveram uma relevância deveras significativa na história peninsular, como São João de Deus ou Frei Luís de Granada. Mas Montemor não vive só do passado, é, à sua escala, uma potência agrícola, comercial, turística e até industrial, uma terra bem comunicada, orgulhosa dos seus valores e que não se deixa dormir à sombra de Évora; tem também sido, nas últimas décadas, um polo de intensa e qualificada criação artística», afirma.

Mas José António não se fica por aqui. Quase que encabulado, acrescenta: «Pessoalmente, aprecio imenso este concelho, revejo-me na sua idiossincrasia, um misto de tradição e modernidade que funciona bem. Podem acusar-me de estar a favorecer uma terra de que gosto e a que me ligam laços de família. Aceito a crítica. Desde que o meu tio João Mexia, casado com uma senhora de Montemor, me falava entusiasticamente da história do concelho, sendo eu bem pequeno, que fiquei com esse fascínio. Mas olhe que depois li o que importantes historiadores escreveram sobre a terra – autores da envergadura de Lopes Praça, Banha de Andrade, Túlio Espanca ou Jorge Fonseca -, e isso não fez mais do que confirmar o que já intuía. Bem, talvez seja o sangue também a falar. Em Montemor, tem-se avançado no estudo genealógico das famílias da zona. Não sou genealogista, mas respeito o trabalho dos genealogistas, importante para a história social, e não só. Acontece que os investigadores traçaram uma longa curva no tempo e entroncaram-me, como a outros, na descendência direta do irmão de São João de Deus, que se chamava, na vida civil, João Cidade. O professor Hernâni Cidade já tinha referido isso, mas ficou entretanto documentalmente comprovado. À primeira vista, é estranho ter-se um santo na família, mas, se analisarmos a situação da comunidade local, esse parentesco afigura-se algo bem compreensível. São João de Deus merece bastante atenção, recusou o statu familiar que lhe queriam impor, tornou-se militar e pastor antes de ser religioso, e, face aos desafios que o tratamento dos doentes colocava no seu tempo, ele que não era médico, nem enfermeiro, revolucionou a assistência hospitalar, especialmente a psiquiátrica.»

Ainda meio surpreendido por saber estar a conversar com o familiar, embora distante, de um santo alentejano que viveu no século XVI e é o padroeiro dos hospitais (há um com o seu nome em Montemor-o-Novo), dos doentes e dos enfermeiros, pergunto como decorreu o último Terras sem Sombra, que foi no início do mês em Odemira e ao qual faltei, apesar de ter ficado fascinado no ano passado pela mistura entre cultura e paisagem.

«Muito bem, casa cheia, a rebentar pelas costuras, mas sobretudo deveras gratificante do ponto de vista artístico. Raul Sunico, filipino, é um vulto da pianística internacional e alia à projeção artística uma personalidade cativante. Discreto como só os grandes são, gostou imenso de Odemira e do projeto do festival. Sublinhou a preocupação de levarmos a música às comunidades locais. Muito interessantes também as atividades em São Teotónio, Vale de Santiago e São Luís, descentralizadas relativamente à sede do concelho. O município de Odemira teve a generosidade de recuperar a Igreja da Misericórdia, algo degradada, para a abrir com este concerto», responde-me José António. E, já agora, como será em Sines, último concelho da edição de 2022? «Fechamos com chave de ouro graças à presença da orquestra barroca Il Giardino Armonico, de Milão, sob a direção de Giovanni Antonini. Um clássico dos clássicos, com um programa centrado no tema «Emoção e Razão na Música Italiana do Século XVII». Vamos também conhecer a paisagem megalítica em torno de Sines e, avançando até Porto Covo, a biodiversidade dos Nascedios do Moinho, perto da Sonega, onde o Atlântico e o Mediterrâneo se encontram.»

Historiador de arte, que completou com estudos de arquitetura e museologia, José António Falcão assume-se como conservador de museus, área a que dedicou boa parte da vida profissional. Na tal entrevista em 2019, mais biográfica, contou: «Comecei por trabalhar no Museu de Évora, depois na Casa dos Patudos, nos museus municipais de Alpiarça, uma terra a que continuo ligado por diversos laços, depois no Museu Calouste Gulbenkian e mais tarde tive a oportunidade, como responsável pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, de organizar e montar oito museus, constituindo uma pequena rede museológica.» Também escrever está nas suas paixões. E nestes últimos anos trouxe à luz uma edição em espanhol das Cartas Portuguesas, atribuídas a Mariana Alcoforado, publicada em Madrid pela editora La Umbria y la Solana, especializada em literatura portuguesa, que esgotou em poucas semanas («há genuíno interesse dos leitores espanhóis pelo que se passa em Portugal», sublinha o autor). E tem no prelo outro livro, Parecer e Ser, a biografia de D. António Paes Godinho, um português que foi bispo de Nanquim no tempo de D. João V. «Esteve quatro vezes a postos, com todas as bagagens, para embarcar, em Lisboa, mas a crise nas relações diplomáticas entre o Papado e o imperador Kangxi impediu-o de atingir o território chinês. Formado na Universidade de Évora, foi recatado membro da Jacobeia. Mesmo sem ter saído de Portugal, contribuiu para as relações com a China», conta, sabendo o meu interesse pelas coisas da China e sobretudo das relações sino-portuguesas. Está atualmente a preparar um livro sobre a história oral de Santiago do Cacém. Colabora também, com A. Martins Quaresma, numa obra coletiva sobre o concelho de Ourique, «esse grande desconhecido». Com o mesmo colega historiador escreveu uma história de Odemira, publicada em três volumes, editada em 2021.

No mesmo almoço na embaixada húngara em que falei pela primeira vez com José António, conheci também a mulher, Sara Fonseca, que depois, a cada ida a um Terras sem Sombra, percebi ser a alma do festival. O marido mais do que concorda: «A Sara tem um papel essencial no festival, bem mais importante do que o meu. Ela coordena as vertentes executiva e logística do Terras sem Sombra, tarefas a que se entrega com o maior entusiasmo. Sempre me impressionou a sua capacidade para estabelecer pontes, mobilizar vontades e levar a cabo, realisticamente, projetos complexos. Ribatejana, encontrou no Alentejo uma vocação maior.»

Alentejo, Alentejos. Confesso que para mim, setubalense e com ligação na região apenas a Montemor-o-Novo, o Terras sem Sombra me ajudou a descobrir realidades novas, como Ferreira do Alentejo ou a Vidigueira, nomeadamente Vila de Frades, onde num ano fui assistir a um grupo de canto coral americano, da Geórgia, e acabei por no ano seguinte lá voltar para uma reportagem sobre o vinho de talha.

«O festival Terras sem Sombra mostra o país real, apresenta o Alentejo tal qual ele é. Não nos importam tanto os lugares-comuns nem o que está hoje na crista da onda e amanhã já foi esquecido. Hoje passa tudo depressa, mas há um território que permanece, no seu todo, com as suas comunidades. São os nossos alvos. Tentamos contrabalançar, na medida do possível, o tremendo desequilíbrio que tem existido em Portugal no acesso a uma oferta musical qualificada. Os municípios assumem grande papel nisto, são os principais parceiros, parceiros muito ativos, a par da Direção-Geral das Artes e da Direção Regional de Cultura, e há uma sensibilização crescente para a necessidade de acolher uma rede cultural à altura das circunstâncias», diz José António. Sobre haver países convidados, como no passado recente o foram os Estados Unidos, a Hungria, a República Checa ou a Bélgica, a ideia é manter: «Sim, é um modelo bastante útil para a internacionalização do Alentejo e tem dado bons resultados. Tem permitido abrir muitas portas à região.»

Voltando ao tema de Montemor-o-Novo, e para fechar a conversa, pergunto ao historiador: novo, mas não muito. De que época é o castelo? «Embora o local já fosse ocupado anteriormente, o castelo, tal como o conhecemos, remonta à época da Reconquista. A construção poderá ter sido iniciada ainda no tempo de D. Sancho I (1185-1211), que deu carta de foral a Montemor em 1203. Com D. Dinis (1279-1325), fizeram-se grandes trabalhos de ampliação, abrangendo a cerca da vila, terminada já por 1365. Houve novas campanhas de obras no século XV, a cargo do mestre de pedraria Afonso Mendes.»

Despedimo-nos, com reencontro marcado para o dia 17 em Santiago do Escoural, onde vou finalmente conhecer uma gruta da qual se dizem maravilhas por causa da arte rupestre paleolítica.

